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桃園槍戰 勤指通報遭檢討

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市景福派出所23日遭歹徒持槍掃射，引發警匪街頭連開99槍駁火，開槍歹徒落網。圖／桃園爆報提供
桃園市景福派出所23日遭歹徒持槍掃射，引發警匪街頭連開99槍駁火，開槍歹徒落網。圖／桃園爆報提供
桃園市景福派出所23日遭歹徒持槍掃射，引發警匪街頭連開99槍駁火，一名蔡姓警員中彈受傷，所幸治療後無生命危險。槍戰事件引發各界關注，傳警方勤務指揮中心通報線上警網圍捕沒說歹徒有槍，基層炸鍋，民代也要求警察局檢討；警察局長吳坤旭表示，未來會加強執勤教育。

民進黨桃園市議員陳雅倫表示，近日槍擊案引發民眾對治安憂心，也有員警在圍捕過程中受傷，事件有必要檢討，才不會讓憾事重演；無黨籍市議員謝美英也聲援基層員警，盼政府降低員警值勤風險及精進裝備，保障安全。

警察局長吳坤旭表示，槍戰事件發展迅速，從事發到制伏歹徒僅20分鐘，過程發生4次槍戰。當下情況非常緊急，由於第一時間派出所提供勤指中心的訊息並非確認是槍擊案，所以勤指中心以歹徒涉重大刑案通報圍捕，後續是以無線電補充新資訊，有提醒員警要特別注意安全。

關於槍戰，市議員林志強、黃家齊和黃婉如等人也擔心治安敗壞；吳坤旭表示，這周會安排一個月以上的擴大臨檢，針對容易滋生犯罪的場所加強臨檢，同時也會肅槍掃黑，一個月之後會讓市民看見成果。

槍擊 臨檢 警察 議員

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