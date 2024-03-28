大麻查獲量9年飆升18倍 僅次K他命

調查局統計，大麻成長量相當驚人，目前數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品。圖／調查局提供

國內走私與施用二級毒品大麻迅速成長，調查局統計，大麻成長量相當驚人，數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品，吸食人口以年輕族群居多，而第一名毒品仍是Ｋ他命，第三為安毒。將持續掃蕩大麻菸與大麻菸油，遏止國內大麻氾濫趨勢。

調查局毒品專庫統計數據，國內查獲大麻案件數從二○一四年的四○三案一路成長至二○二三年的一四七七案，緝獲保管量從二○一四年五十九點八公斤，大幅成長至二○二三年的一一一七點七三公斤。

國內大麻除境外走私管道，亦有多起國內非法栽種製造案件，光調查局近三年就破獲大麻工廠十二座，顯見國內大麻氾濫之嚴重。

調查局昨在法務部召開記者會，以「從國內大麻氾濫趨勢談認識大麻」為題，詳細介紹國內大麻氾濫趨勢、大麻的危害、各國對大麻管制情形，及我國為何不開放大麻合法化之原因。

調查局指出，大麻是一種植物，內含六十五種以上特有生物鹼成分，最主要兩個成分為四氫大麻酚及大麻二酚。四氫大麻酚會影響人體中樞神經，可能產生生理成癮及相關精神疾病，毒品危害防制條例將大麻及四氫大麻酚同列為第二級毒品管制。

大麻二酚影響人體中樞神經有限，未列為毒品管制，國內可以專案方式做為藥品使用。

許多研究證實經常性吸食大麻者有三倍機率高於常人發生思覺失調等精神疾病，對人體健康確有危害，開放使用大麻可能衍生相關社會問題，對於國家長遠發展顯有不利影響。

聯合國「麻醉品單一公約」僅承認大麻具醫療用途，而非指大麻為無成癮性或無危害性物質。該公約目前仍將大麻列管為Schedulle II麻醉品。