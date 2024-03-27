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車手拒捕開車衝撞逃逸 新莊警開七槍追5.1公里逮人、查扣43張提款卡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓詐欺車手這個月中旬在新北市新莊區犯案，今天下午警方持拘票逮人，陳男見警拒捕開車衝撞，警持槍朝陳男座車連開7槍逃逸，趕緊通報攔截圍捕，雙方追逐3.9公里，於泰山區中港南路，陳男棄車欲逃，遭警壓制逮捕。經附帶搜索車內查扣提款卡、毒品等證物，目前正帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，陳姓男子（39歲）有多項前科，這個月他涉嫌在新北市新莊區多處ATM提領贓款，遭轄區警鎖定追緝。今天下午2時30分左右，警方發現他人車出現在新北市新莊區中正路與明志路口，立即持拘票前往逮人。

新莊警分局丹鳳所員警林書緯、張百岳、陳品儒等3員驅車趕抵，陳男已不在現場，後在新莊區新北大道與中華路路口發現陳男人車，立即衝前攔捕。未料，陳男見警駕車衝撞員警，員警及時躲開，員警林書緯持槍朝著陳男座車連開七槍，陳男仍駕車逃逸。

警方通報攔截圍捕從後尾追，雙方追逐5.1公里，直到人車追抵泰山區中港南路135號前，陳男棄車試圖逃逸不成，當場遭警壓制上扣逮捕。經附帶搜索車內，查扣43張提款卡、遭款2萬1300元及毒品海洛因，目前正帶回偵辦釐清。

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新莊警方追捕逃逸車手，於泰山區中港南路135號前將人逮捕，搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方追捕逃逸車手，於泰山區中港南路135號前將人逮捕，搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方追捕逃逸車手，於泰山區中港南路135號前將人逮捕，搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方追捕逃逸車手，於泰山區中港南路135號前將人逮捕，搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方追捕逃逸車手，於泰山區中港南路135號前將人逮捕，搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方追捕逃逸車手，於泰山區中港南路135號前將人逮捕，搜扣贓證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 車手

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