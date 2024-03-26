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影／高雄男騎友人車攜安毒外出 遭警搜出竟謊稱「胰島素」
高雄仁武分局巡警前晚凌晨2時許行經鳥松區中正路，發現51歲朱姓男子騎著車牌污穢的機車，遂上前攔查；朱男當時神情恍惚，警在機車置物箱內，發現裝有針頭及可疑內含白色粉末的夾鏈袋，起初朱辯稱是為注射胰島素使用，遭警識破根本是裝著安非它命的殘渣袋，當場被移送法辦。
「車子是朋友的？（置物箱內）裡面的東西是你的？還是朋友的？」仁武分局大華派出所巡警詢問，朱遲疑數秒後，才回應是自己的，而後警用手電筒探照置物箱，隨即發現一只可疑黑色小袋子。
當時，朱向警方辯稱，袋中物是注射胰島素所用針筒，但警還發現疑似含安非他命殘渣的夾鏈袋，朱竟空口說白話「那是胰島素！」警乾脆直接打臉他，這擺明就是安毒殘渣袋。
朱見無法隱瞞，只好低聲回應「對。」還說本來要丟卻忘記，請求員警饒過一次，全案訊後依違反毒品危害防制條例送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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