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外甥狠殺阿姨 辯稱案發前接了威脅電話：希望看我和家人互砍

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北內湖朱姓男子去年11月間涉嫌持水果刀猛刺走出家門的譚姓阿姨，阿姨身受多刀慘叫，刀傷有以左往右、下往上移動軌跡，送醫心臟損傷死亡。檢依殺人罪起訴，今移審法院朱辯稱自己有點精神病，案發前接到一通私人威脅電話，對方稱希望看到他和家人互砍，他覺得有點煩，衝動之下刺殺阿姨。

朱男今在法庭上認罪，全程輕聲細語表示意見。他說，我身上還有一些錢，非起訴書所指向阿姨開口要錢。他回家前有接到一通私人電話，而且是「威脅電話」，對方說「希望看到我跟家人互砍」，當時覺得有點煩，在情緒衝動下才刺傷阿姨。

法官問他帶刀原因及刺幾刀？朱男回答，為了輕生才帶水果刀，且只有刺1刀。法官立即問？不是路人阻止你才停手嗎？朱男說，「路人是安慰我，問我在做什麼，聲音有點大聲」。

法官向朱男確認，案發前有吸毒嗎？有罹患精神病嗎？朱男否認吸毒，但他說精神壓力有點大，有一點點精神疾病，掛精神科服用安眠藥。

對於羈押意見，朱男稱，我都有一直悔改、懺悔中，每天活在陰影，憂鬱情況又犯了，希望能獲得被害家人諒解、與其和解。辯護人稱，對於起訴事實，討論後再答辯，請依法量處。

公訴檢察官稱，朱男坦承犯罪，殺人犯嫌重大，經精神鑑定，無固定居所，與家人多年來有衝突，手段及行為危險不斷升級，有再犯之虞建請繼續羈押。

法官諭知，朱男涉犯五年以上重罪、犯嫌重大，對犯案原因、過程供詞不一，且認有逃亡之虞，「僅因向被害人索討金錢未果，公然持刀刺殺被害人多刀，手段凶殘，嚴重危害社會治安」依法羈押，不服裁定得再10日內聲請撤銷或變更。

朱男最後一度在法官諭知時發言，經法警阻止後，最後朱男稱，他不是居無定所，正在找房子，羈押與否可通知母親。

朱姓男子在台北市內湖區環山路一處巷內，和譚姓阿姨爭吵，涉持刀攻擊刺死阿姨。(記者李隆揆／攝影)
朱姓男子在台北市內湖區環山路一處巷內，和譚姓阿姨爭吵，涉持刀攻擊刺死阿姨。(記者李隆揆／攝影)
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。(記者李隆揆／攝影)
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。(記者李隆揆／攝影)
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。(記者李隆揆／攝影)
朱姓男子涉嫌持刀猛刺譚姓阿姨致死，遭依殺人罪嫌送辦。(記者李隆揆／攝影)

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