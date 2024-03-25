新北男涉經營改槍工廠 刑事局逮人查扣證物法辦

吳姓男子被指控於新北地區經營槍枝改造工廠，刑事局中打獲報後循線偵辦，上個月間前往他的住處查緝，並查扣改造槍枝、子彈及改槍工具等證物，全案詢問後將他依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，中打第5隊今年初獲報指，新北地區49歲吳姓男子涉嫌經營槍枝改造工廠，將模擬槍加工後具有殺傷力並持有槍枝，立即會同新北市政府警察局林口分局組成專案小組偵辦。

專案小組鎖定吳男的藏身處所後，於今年2月26日前往新北市鶯歌區攻堅查緝，警方趁吳男開車外出時進行攔查，並在他車上逮捕吳男的友人潘男到案。

辦案人員在吳男車內查扣改造槍枝1枝及子彈6顆，接著再前往他的住處扣得子彈8顆、槍彈零件1批，以及電動鑽床及槍枝改造工具等證物。

吳男到案後，辯稱槍枝是向1名槍販購得，否認經營槍枝改造工廠，警方全案詢問後，依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將吳男移送新北地檢署偵辦，潘男則因竊盜案遭通緝，也被依法押解歸案。