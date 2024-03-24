中彈仍回擊！22歲警歷次圍捕「總衝第一」 副所長哽咽
桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開8槍後開車逃逸，警方追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩。桃園市警察局長吳坤旭指出，蔡姓警員3年前畢業分發到桃園，每次圍捕總是衝第一，所幸送醫後無大礙。
昨晚10點51分許，桃園警分局景福派出所遭不明人士開著BMW車輛開槍襲擊，但無人員受傷，經員警調閱監視器影像確認涉案車輛後，立即攔截圍捕。22歲蔡姓員警晚間11點7分在桃園區永安路及力行路口發現楊嫌車輛，立即下車並在楊嫌副駕駛座旁喝令下車，楊嫌卻直接對蔡警連開數槍，蔡警左肩中1槍後倒地，仍忍痛奮力開12槍對犯嫌還擊，彈匣內子彈全打光，試圖阻止歹徒逃逸，經緊急送往長庚醫院就醫，所幸並無生命危險。
桃園市警察局長吳坤旭今開記者會，指出蔡姓員警為警專39期行政科，110年10月畢業分發到桃園，平時工作認真優秀，在歷次圍捕勤務當中都是一馬當先，衝第一個去緝捕逮捕，而蔡警的父親也是警察，為警專8期，目前已退休。
昨晚楊嫌在景福派出所開槍完後，剛執勤完酒駕勤務的蔡警，一聽到圍捕便直接加入，當下只拉了另一名同仁出發；一出派出所門口不遠就看到嫌犯車輛，喝令下車卻中彈，埔子派出所副所長姜之維一聽到聲響立刻衝出去，就看到蔡警倒臥在地流血，讓他相當不捨，一度哽咽地說「或許有一起衝出去，情況就會不同」。
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