中彈仍回擊！22歲警歷次圍捕「總衝第一」 副所長哽咽

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開8槍後開車逃逸，警方追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩。桃園市警察局長吳坤旭指出，蔡姓警員3年前畢業分發到桃園，每次圍捕總是衝第一，所幸送醫後無大礙。

昨晚10點51分許，桃園警分局景福派出所遭不明人士開著BMW車輛開槍襲擊，但無人員受傷，經員警調閱監視器影像確認涉案車輛後，立即攔截圍捕。22歲蔡姓員警晚間11點7分在桃園區永安路及力行路口發現楊嫌車輛，立即下車並在楊嫌副駕駛座旁喝令下車，楊嫌卻直接對蔡警連開數槍，蔡警左肩中1槍後倒地，仍忍痛奮力開12槍對犯嫌還擊，彈匣內子彈全打光，試圖阻止歹徒逃逸，經緊急送往長庚醫院就醫，所幸並無生命危險。

桃園市警察局長吳坤旭今開記者會，指出蔡姓員警為警專39期行政科，110年10月畢業分發到桃園，平時工作認真優秀，在歷次圍捕勤務當中都是一馬當先，衝第一個去緝捕逮捕，而蔡警的父親也是警察，為警專8期，目前已退休。