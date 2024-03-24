警轟逾50槍圍捕！桃園槍手被起底 去年才因槍砲被送辦

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開8槍後開車逃逸，警方追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭擊中左肩，嫌犯隨即被逮捕。楊嫌去年才遭破獲持有大批空氣槍，自述因屢遭警方查緝槍砲及妨害秩序案，早對警察怨恨已久。

據悉，楊男疑似為「大樹林幫」份子，去年5月遭桃園刑警大隊破獲，以放款借貸為生，並吸收小弟幫他從事不法，為防身避免遭受報復而持有槍械，經偵辦人員長期蒐證，警方去年5月23日持搜索票，在楊男位於龜山區住處查獲大批空氣槍，經篩檢有2支空氣槍具殺傷力，全案移送桃檢偵辦。

昨晚10點51分許，桃園警分局景福派出所遭不明人士開著BMW車輛開槍襲擊，但無人員受傷，經員警調閱監視器影像確認涉案車輛後，立即攔截圍捕。22歲蔡姓員警晚間11點7分在桃園區永安路及力行路口發現楊嫌車輛，立即下車並在楊嫌副駕駛座旁喝令下車，楊嫌卻直接對蔡警連開數槍，蔡警左肩中1槍後倒地，仍忍痛奮力開12槍對犯嫌還擊，彈匣內子彈全打光，試圖阻止歹徒逃逸，經緊急送往長庚醫院就醫，所幸並無生命危險。

嫌犯開槍後繼續在桃園市區四處逃竄，數次與警方駁火，桃園警分局動員所有線上警力圍捕，晚間11點20分許，在永安路893號前，以2輛巡邏車前後夾擊，10多部警車到場支援，此時楊嫌已經無路可逃，仍持續開槍導致雙方再度駁火，現場情勢一度緊張，因楊嫌頑強抵抗，員警最終以強大火力壓制，全程共開超過50槍，隨即將他從車上拖出趴地搜身上銬，經檢視現場及車輛發現，僅楊嫌一人，遭警方擊中1槍，因有穿防彈衣傷口僅紅腫，另查扣1長槍、2短槍。