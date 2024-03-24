快訊

每天洗幾次臉對臉部肌膚最好？皮膚科醫師絕不會做的3大傷皮膚NG行為

蛋價將漲2元！ 產量減少 明起雞蛋批發價48元

警轟逾50槍圍捕！桃園槍手被起底 去年才因槍砲被送辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警轟逾50槍圍捕！桃園槍手被起底 去年才因槍砲被送辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開8槍後開車逃逸，警方追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭擊中左肩，嫌犯隨即被逮捕。楊嫌去年才遭破獲持有大批空氣槍，自述因屢遭警方查緝槍砲及妨害秩序案，早對警察怨恨已久。

據悉，楊男疑似為「大樹林幫」份子，去年5月遭桃園刑警大隊破獲，以放款借貸為生，並吸收小弟幫他從事不法，為防身避免遭受報復而持有槍械，經偵辦人員長期蒐證，警方去年5月23日持搜索票，在楊男位於龜山區住處查獲大批空氣槍，經篩檢有2支空氣槍具殺傷力，全案移送桃檢偵辦。

昨晚10點51分許，桃園警分局景福派出所遭不明人士開著BMW車輛開槍襲擊，但無人員受傷，經員警調閱監視器影像確認涉案車輛後，立即攔截圍捕。22歲蔡姓員警晚間11點7分在桃園區永安路及力行路口發現楊嫌車輛，立即下車並在楊嫌副駕駛座旁喝令下車，楊嫌卻直接對蔡警連開數槍，蔡警左肩中1槍後倒地，仍忍痛奮力開12槍對犯嫌還擊，彈匣內子彈全打光，試圖阻止歹徒逃逸，經緊急送往長庚醫院就醫，所幸並無生命危險。

嫌犯開槍後繼續在桃園市區四處逃竄，數次與警方駁火，桃園警分局動員所有線上警力圍捕，晚間11點20分許，在永安路893號前，以2輛巡邏車前後夾擊，10多部警車到場支援，此時楊嫌已經無路可逃，仍持續開槍導致雙方再度駁火，現場情勢一度緊張，因楊嫌頑強抵抗，員警最終以強大火力壓制，全程共開超過50槍，隨即將他從車上拖出趴地搜身上銬，經檢視現場及車輛發現，僅楊嫌一人，遭警方擊中1槍，因有穿防彈衣傷口僅紅腫，另查扣1長槍、2短槍。

警方初步了解，楊嫌自述因屢遭警方查緝槍砲及妨害秩序案，早對警察怨恨已久，因此昨晚帶著槍隨機報復發洩，並在臉書發表對警方的不滿言論，警方持續逐一調閱周邊監視器及偵訊，釐清有無其他涉案共犯在逃，本案訊後將依殺人、妨害公務及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊男去年5月遭桃園刑警大隊破獲，在龜山區住處查獲大批空氣槍，經篩檢有2支空氣槍具殺傷力，全案移送桃檢偵辦。記者周嘉茹／翻攝
楊男去年5月遭桃園刑警大隊破獲，在龜山區住處查獲大批空氣槍，經篩檢有2支空氣槍具殺傷力，全案移送桃檢偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警方訊後將依殺人、妨害公務及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌將楊嫌移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警方訊後將依殺人、妨害公務及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌將楊嫌移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝

桃園 監視器

延伸閱讀

桃園深夜警匪槍戰 員警左肩中彈目前傷勢曝

員警中彈畫面曝！桃園歹徒深夜狂轟警局 疑被查槍砲不滿

轟警局槍手稱遭吃案…犯案前臉書曬3把槍 嗆警欺壓百姓

桃園警分局前警匪爆槍戰 1員警左肩中彈送醫 嫌犯落網

相關新聞

警轟逾50槍圍捕！桃園槍手被起底 去年才因槍砲被送辦

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開8槍後開車逃逸，警方追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名2...

桃園深夜警匪槍戰 員警左肩中彈目前傷勢曝

桃園市43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方攔截圍捕過程雙方爆發槍戰，其中一名22...

警中彈奮力開槍畫面曝 不到1個月2起歹徒攻擊派出所 網轟垃圾司法

桃園市昨天深夜發生警匪槍戰，22歲蔡姓警員遭楊姓男子開槍擊中左肩，倒地時仍奮力開槍回擊，送醫後幸無生命危險。槍戰發生的路...

員警中彈畫面曝！桃園歹徒深夜狂轟警局 疑被查槍砲不滿

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方立刻攔截圍捕，追逐過程中雙方爆發槍...

清潔隊見女坐駕駛座不動 警到場車門一開 她坐墊有針筒

新北市林口區一名清潔隊員，今（23日）天上午在新北市林口區東湖路一處空地路旁，發現一女子坐在車內一動也不動報警協處。警方到場打開車...

轟警局槍手稱遭吃案…犯案前臉書曬3把槍 嗆警欺壓百姓

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方立刻攔截圍捕，追逐過程中雙方爆發槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。