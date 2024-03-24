新聞眼／收出養制度未通盤規畫 悲劇將再現

等待出養的男童剴剴遭虐死，燒出收出養制度不全問題。示意圖／聯合報系資料照 等待出養的男童剴剴遭虐死，燒出收出養制度不全問題，衛福部除將出養責任交由地方政府，後續未見任何配套，十一年前國內建置出養制度，延續過往「過繼」由民間自行協議的慣性，政府將出養責任全權交由媒合機構，但機構承攬收出養案，結案即可獲得費用，導致機構與收養人的利益關係，使收出養失去客觀評估。

衛福部因應剴剴案，雖將出養責任給了地方政府，但收出養過程極度複雜，中間等待期的安置費用，需由出養人負擔，但出養家庭多數是弱勢家庭，如剴剴的祖母原以每個月三萬聘雇保母照顧剴剴，但無力支付，後續由新北市社福中心提供金援，進入收出養媒合程序，兒盟安排位在北市、每個月僅需二點六萬的劉姓保母照顧，卻遇上死劫。

政府如今願意承攬出養責任，是好的開始，也符合兒童權利公約，但衛福部目前除將責任交付地方政府，後續配套卻是「一問三不知」，出養童等待期的時間、支持弱勢家庭經濟、又或是安置機構或保母的品質，該如何評鑑等，統統沒有方案。

兒童權利公約內國法化已超過十年，衛福部對出養評估，長期採取放牛吃草態度。衛福部指出，早在去年就著手修訂兒權法，也預告未來政府會負擔出養評估責任，不料修法前遇上剴剴案，衛福部期待能給予弱勢家庭更多支援，在符合兒童權利公約的前提下，盡可能降低出養的機率。

從出養評估、等待期安置，到如何強化弱勢家庭經濟支援，讓孩子留在原生家庭，衛福部一步步漏接，連執政黨立委都直指收出養制度有缺失，不該執政八年都無改進。總愛揮舞人權大旗的政府，除把收出養評估權責收回，更應改善收出養流程，說清楚各單位權責，才是負責任政府。