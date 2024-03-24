聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／收出養制度未通盤規畫 悲劇將再現

聯合報／ 記者林琮恩

等待出養的男童剴剴遭虐死，燒出收出養制度不全問題。示意圖／聯合報系資料照
等待出養的男童剴剴遭虐死，燒出收出養制度不全問題。示意圖／聯合報系資料照
等待出養的男童剴剴遭虐死，燒出收出養制度不全問題，衛福部除將出養責任交由地方政府，後續未見任何配套，十一年前國內建置出養制度，延續過往「過繼」由民間自行協議的慣性，政府將出養責任全權交由媒合機構，但機構承攬收出養案，結案即可獲得費用，導致機構與收養人的利益關係，使收出養失去客觀評估。

衛福部因應剴剴案，雖將出養責任給了地方政府，但收出養過程極度複雜，中間等待期的安置費用，需由出養人負擔，但出養家庭多數是弱勢家庭，如剴剴的祖母原以每個月三萬聘雇保母照顧剴剴，但無力支付，後續由新北市社福中心提供金援，進入收出養媒合程序，兒盟安排位在北市、每個月僅需二點六萬的劉姓保母照顧，卻遇上死劫。

政府如今願意承攬出養責任，是好的開始，也符合兒童權利公約，但衛福部目前除將責任交付地方政府，後續配套卻是「一問三不知」，出養童等待期的時間、支持弱勢家庭經濟、又或是安置機構或保母的品質，該如何評鑑等，統統沒有方案。

兒童權利公約內國法化已超過十年，衛福部對出養評估，長期採取放牛吃草態度。衛福部指出，早在去年就著手修訂兒權法，也預告未來政府會負擔出養評估責任，不料修法前遇上剴剴案，衛福部期待能給予弱勢家庭更多支援，在符合兒童權利公約的前提下，盡可能降低出養的機率。

從出養評估、等待期安置，到如何強化弱勢家庭經濟支援，讓孩子留在原生家庭，衛福部一步步漏接，連執政黨立委都直指收出養制度有缺失，不該執政八年都無改進。總愛揮舞人權大旗的政府，除把收出養評估權責收回，更應改善收出養流程，說清楚各單位權責，才是負責任政府。

保母 弱勢家庭 收出養 收養 虐童 衛福部

延伸閱讀

網友誤把保母當張蘭 好奇汪小菲怎麼在台灣？吐槽他「官司纏身需常駐」

網友誤把保母當張蘭 好奇汪小菲怎麼在台灣？吐槽他「官司纏身需常駐」

1歲童遭虐死案 北檢提訊劉姓保母胞妹

北市議員陳重文涉貪遭裁羈押 晚上搭囚車與劉姓保母同框

相關新聞

桃園警分局前警匪爆槍戰 1員警左肩中彈送醫 嫌犯落網

昨天深夜有名男子無故持槍至桃市桃園警分局景福派出所前開槍挑釁，桃園警方立刻攔截圍捕，警匪追逐的過程中雙方爆發槍戰，桃園分...

清潔隊見女坐駕駛座不動 警到場車門一開 她坐墊有針筒

新北市林口區一名清潔隊員，今天上午在新北市林口區東湖路一處空地路旁，發現一女子坐在車內一動也不動報警協處。警方到場打開車...

衛福部將大修「兒童權利法」 專家憂出養等待期更長

剴剴案讓過往鮮少討論的「收出養制度」搬上檯面重新檢視，無論是收出養的必要性、安置期時間、媒合品質等，現行制度幾乎都沒有具...

轟警局槍手稱遭吃案…犯案前臉書曬3把槍 嗆警欺壓百姓

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方立刻攔截圍捕，追逐過程中雙方爆發槍...

新聞眼／收出養制度未通盤規畫 悲劇將再現

等待出養的男童剴剴遭虐死，燒出收出養制度不全問題，衛福部除將出養責任交由地方政府，後續未見任何配套，十一年前國內建置出養...

5.1公斤毒品綁身上 返台遭逮

年僅廿歲的花蓮市男子連亞鴻，去年受販毒集團招待，飛往柬埔寨金邊市爽玩四天三夜，代價是要將五點一公斤的海洛因及K他命毒品綁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。