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衛福部將大修「兒童權利法」 專家憂出養等待期更長

聯合報／ 記者林琮恩陳雨鑫／台北報導

台灣目前約有四六八人正等待出養，剴剴案後社會正檢視收出養制度，以現行發展，未來等待期恐會加長。示意圖。資料照片／兒盟提供
台灣目前約有四六八人正等待出養，剴剴案後社會正檢視收出養制度，以現行發展，未來等待期恐會加長。示意圖。資料照片／兒盟提供
剴剴案讓過往鮮少討論的「收出養制度」搬上檯面重新檢視，無論是收出養的必要性、安置期時間、媒合品質等，現行制度幾乎都沒有具體的規範，衛福部今年將大幅修訂「兒童權利法」，除了將收出養評估改交由地方政府以外，希望出養前社工「應盡可能幫助孩子留在原家庭」，但專家指出，此舉恐讓出養等待期更長。

衛福部社家署長簡慧娟表示，台灣每年出養童約為二百多人，出養最大宗的原因為經濟狀況不佳、支持系統不足或未婚生子，以兒童權利公約的建議，孩子最好能夠留在原生家庭，政府面對收出養的策略，將著重在協助家長，撐過經濟不佳、支持系統不足的階段，無論是托育補助或是中低收入戶的資源調度，盼能透過短期安置，強化家庭的功能，而非讓脆弱家庭放棄監護權，或將孩子出養為目標。

勵馨基金會執行長王玥好表示，衛福部現在期待孩子出養前「應盡可能幫助孩子留在原家庭」立意良善，但從過往收出養的經驗中，會出養孩子的家庭，多數都是「沒有意願」也「沒有能力」養育的家庭，等同原家庭的功能喪失，若出養前的程序需加上改善原家庭現況，恐讓收出養的等待期更加冗長。

根據社家署統計，去年台灣出養人數為二○二人，國內外媒合比例各占一半，國內出養童人數最多落在三歲以下，六歲以上僅有九人；國外出養童六歲以上則有六十人。現在還在等待出養的兒童有四六八人，有身障或發展遲緩者，占其中百分之卅八。

王玥好表示，每個孩子的等待期不一，通常三歲以下較好媒合國內家庭，三歲以上大多是國外出養，等待時間相較國內冗長，以疫情期間為例，國外出養平均等待的時間約為一年半，如果是身心障礙孩童，出養的時間比一般童更久。

目前衛福部對於未來收出養的細節未詳述，王玥好擔心，過去協助安置的機構或保母，就已經非常難尋，剴剴案件後，也會增加找人的困難，先不說收出養的等待期，連安置的難度都會增加。

民進黨立委林月琴表示，全台八個收出養媒合機構，僅兒盟、勵馨沒有安置家園，但兒盟卻是收出養業務大宗，安置費用應由誰出，等待期機構、政府責任為何應在「收出養辦法」中明訂，才不會導致機構因營運考量，選擇以便宜方式安置，進而造成憾事。

保母 收出養 監護權 虐童

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