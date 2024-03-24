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5.1公斤毒品綁身上 返台遭逮

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

花蓮男子連亞鴻涉嫌在身上綁5.1公斤毒品自柬埔寨返國闖關失敗，桃園地檢署偵結，將他依毒品等罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影
花蓮男子連亞鴻涉嫌在身上綁5.1公斤毒品自柬埔寨返國闖關失敗，桃園地檢署偵結，將他依毒品等罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影
年僅廿歲的花蓮市男子連亞鴻，去年受販毒集團招待，飛往柬埔寨金邊市爽玩四天三夜，代價是要將五點一公斤的海洛因及K他命毒品綁在身上，以空中飛人方式入境台灣，詎料下飛機就遭關務署攔獲，市價二五五八萬元的毒品全被查扣；桃園地檢署近日運輸一、三級毒品罪起訴連。

由於連男在警詢及檢方偵訊中皆坦承犯罪，並將相關資訊交代清楚，檢察官建請法院如連男未來於審判中繼續自白，依毒品罪偵審自白規定減輕其刑。

起訴指出，連男去年十一月二十三日，依照自稱「尤力斯」男子指示，當天搭機前往柬埔寨金邊市，入住指定套房後，先展開當地旅遊，等尤力斯四天後抵達碰面。

連男落網供稱，尤力斯將三十一包海洛因及一包K他命分別以膠帶纏繞在他身上，對方交代入境台灣後隨即搭車前往新北市林口區的「ＱＫ汽車旅館」交貨，會有運毒集團成員接手並領取報酬。

連男指證，十一月二十六日下午，他搭乘長榮班機返台，在桃機接受入境查驗時，當場遭關務署查獲，身上的毒品全被扣押，連iPhone手機也被扣走。

柬埔寨 毒品

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