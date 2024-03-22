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20歲同窗開車夜遊闖紅燈！南警抄捷徑甕中捉鱉 起出毒品依法送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南20歲謝姓男子今晨3時開車，搭乘同窗蔡姓男子夜遊，經安南區台江大道時闖紅燈，台南市警三分局員警見該車疾行不宜追車，抄捷徑提前在本原街口等候，果見該車現蹤，再度闖越紅燈時，順勢攔下後開單之際，進而查獲K他命100多公克、3把小刀及1把鐵棍，依法送辦。

市警三分局安中派出所警員陳正威及賴義豐深夜巡邏，發現該車飛速闖紅燈，憑藉對轄區環境了解，改道提前在本原街口埋伏，發現該車再次闖越紅燈時，順利攔下謝車盤查，先開出一張罰單

同時，員警發現車內散發濃厚K他命氣味，瞥見車內疑有一大包K他命毒品，被蔡用手擋住，立刻斥喝兩人下車。當場查獲K他命1包、毛重100多公克、K盤1個、3把小刀及1支鐵棍等物。

經警帶回尿液篩檢均呈陽性反應，兩人辯稱不曉得車上有毒品。警方詢問後，依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法送辦外，並開出闖紅燈交通違規罰單。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方當場查獲K他命1包、毛重100多公克、K盤1個、3把小刀及1支鐵棍等物。圖／讀者提供
警方當場查獲K他命1包、毛重100多公克、K盤1個、3把小刀及1支鐵棍等物。圖／讀者提供
警方憑藉對轄區環境了解，改道提前在本原街口埋伏，發現謝男駕車再次闖越紅燈，順利攔下盤查。圖／讀者提供
警方憑藉對轄區環境了解，改道提前在本原街口埋伏，發現謝男駕車再次闖越紅燈，順利攔下盤查。圖／讀者提供

交通違規 台南 毒品 罰單

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