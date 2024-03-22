影／車主註記死亡...怠速中 他見警逃 安毒丟屋瓦辯是打火機

黃姓男子昨晚開著一輛車籍註記「車主死亡」的汽車，怠速停在新北市三峽區介壽路二段138巷內。三峽警方巡邏經過使用警用電腦查詢發現，趨前準備盤查。黃男見警棄車逃逸，隨後將安非他命毒品，往巷弄下方一處廢棄屋瓦上丟去，黃男被逮辯稱是丟打火機，警方花40分鐘找到毒品，黃男才坦承持有，依法究辦。

據了解，黃姓男子（43歲）昨天晚上7時許，開著一輛向友人借來汽車，怠速停在新北市三峽區介壽路二段138巷27號前，疑似準備與人交易安非他命毒品。三峽警分局橫溪派出所長黃政諺、警員簡成堉巡邏經過，見暗黑夜晚路旁臨停汽車剎車燈亮起很是顯眼，用警用電腦一查發現車籍已註記「車主死亡」，兩員趕緊折返回來準備盤查駕駛。

警方表示，當警員簡成堉敲打車窗示意駕駛受檢，沒想到話才說完，黃男竟衝下車拔腿就跑，員警見狀下車一路尾追，過程中，黃男把手中一團衛生紙樣物，往一旁廢棄屋瓦頂丟棄，雙方追至一處死巷內，黃男無法逃躲，這才停下腳步乖乖受檢。

警詢問黃男「你跑幹嘛？你剛丟什麼？」黃男先是故作鎮定回說「沒事啊！沒事啊！」隨後辯稱是丟打火機。警先控制黃男，旋即聯繫支援警力協助，警員簡成堉則先摸黑冒險爬上隨時崩垮的廢棄屋瓦上，用手電筒仔細翻找，前後5警花了40分鐘，終於在屋瓦上找到一團用衛生紙包裹的5包毒品安非他命，一併帶回偵辦。

偵詢時，黃男坦承持有否認販毒，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，另持續溯源追查毒品來源及有無其他共犯。

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