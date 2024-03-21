泰國進口蝶豆花茶竟藏毒 航警查獲市價2千萬元大麻花

犯嫌以進口花茶、零食為掩護，在蝶豆花包裝內藏大麻花。記者黃仲明／攝影 關務署台北關與航警局安檢大隊去年11月，在遠雄自貿港快遞貨物專區執行X光儀檢勤務時，發現一批以蝶豆花、泡麵、海苔等零食名義進口之貨物X光顯像有異，開箱查驗後在蝶豆花包裝內發現第二級毒品大麻花，共起出14.168公斤，市價高達新台幣2千萬元。航警局刑警大隊清查資料，循線在新北市汐止區、三峽區逮捕黃、吳2嫌，警訊後依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。

航警局刑警大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，在台從事海外貨物代購之吳姓犯嫌，受新冠肺炎疫情影響，導致成本大幅提升虧損連連，因積欠高額貨款，便與黃姓同業共謀走私毒品入境牟取暴利。因2人從事代購多年，熟悉跨境物流、報關、清關程序，為了成功運毒入台，曾嘗試以其他手法藏毒「試車」，卻在泰國起運時被當地物流公司發現退運。

張驄瀧指出，吳、黃兩嫌有過前先前的經驗後，便以泰國風行的蝶豆花茶為掩護，將大麻花夾藏在自行設計的蝶豆花茶包裝內，再以泡麵、海苔等零食作掩護，將毒品分散擺放於貨箱中規避查緝。為了降低被查獲的風險，兩嫌發揮代購專長，分批次輸入本案毒品共26貨箱。吳、黃兩嫌詢後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局呼籲，大麻花為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，民眾切勿接觸毒品以身試法。

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