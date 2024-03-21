影／大陸7漁船抹除船名…頂惡浪越界捕魚 海巡艦射水砲驅離

大陸漁船越界捕魚。示意圖（非本件新聞事件）。圖／海巡署提供 澎湖七美南方10海浬處昨天傳出有大陸漁船越界捕魚，海巡署艦隊分署派遣艦艇掃蕩，在附近海域發現7艘越界漁船，且船名均被抹除，刻意阻擋海巡查緝，因海象不佳，海巡無法登檢，採廣播、水砲及鳴笛方式驅離，越界漁船才駛離。

海巡署金馬澎分署表示，昨天屏東艦及10087巡防艇執行「護永專案-威力掃蕩」勤務，分別於七美及貓嶼附近海域發現數艘陸船越界進入禁止水域，兩艦艇隨即實施廣播及鳴笛實施驅離，避免陸船藉由避風為由趁機入侵作業。

海巡人員發現，7艘越界漁船均塗抹船名，分別為「xx漁xxxxx、粵xxxxxxxx、xx漁6xxxx」、閩x漁xxxx」，另有3艘無船名漁船越界，其中五艘闖入七美南10浬附近海域，2艘進入草嶼南2.8浬附近。

海巡署金馬澎分署指出，昨天海象惡劣，最大陣風達10級、浪高約3至4公尺，因海象不佳，有安全顧慮，無法登檢，實施廣播、水砲及鳴笛方式驅離，陸船在海巡緊盯下，向外駛離禁止水域。