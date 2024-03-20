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高雄男藏毒刻意甩衣還強辯「口袋黏住」 耍心機全遭警識破

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市33歲謝姓男子周日深夜騎車行經大樹區新鎮路時，因交通違規遭巡警攔查，起初，謝男假意配合，但大動作脫外套狂甩的動作太過刻意，遭警識破藏有玻璃吸食器，謝一度辯稱外套口袋黏住，不願掏出口袋的毒品，但見強辯無效惱羞成怒，竟丟夾鏈袋在地上，經檢測為二級毒品安非他命，只好坦承攜毒外出。

「謝男持有安毒毛重0.31公克。」仁武分局指出，當晚11時許，九曲派出所所長蘇亦齋、警員楊子寬攔查謝時，就發現謝男對警方詢問的反應異常激動，雖配合警方搜查，但大動作脫外套甩動的舉動，反徒增警懷疑，並發現他外套藏有玻璃吸食器。

就怕發現口袋藏毒，謝男一度謊稱口袋「黏住」無法打開，趁警不注意，快速甩出裝白色粉末的夾鏈袋在地上，沒想到，全程被警發現，經查驗袋中結晶體呈現第二級毒品安非他命反應；謝男見事跡敗露，坦承毒品為自己所有，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄男子交通違規遭警查出攜有安非他命在身上。記者古和純／翻攝
高雄男子交通違規遭警查出攜有安非他命在身上。記者古和純／翻攝
高雄男子交通違規遭警查出攜有安非他命在身上。記者古和純／翻攝
高雄男子交通違規遭警查出攜有安非他命在身上。記者古和純／翻攝

交通違規 反毒 毒品

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