詐團黑吃黑活埋命案驚爆活摘器官 6國民法官第2天參審

新竹地方法院昨起審理首件國民法官案件，為2022年12月竹苗發生的「詐團黑吃黑活埋命案」。新竹地院海選250名國民法官，最終選出4女2男，今天流程為檢察官論告及檢辯雙方詰問攻防，審理重點為被告3人何時開始知道要殺人、是否有殺人犯意、是否事前謀畫，以及針對爭執事項被告謝旻錡究竟有無收下10萬元等，過程也提到未曝光的「拆線」活摘器官案情。

這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑活埋命案」，詐騙集團成員張晉毅、藍昱翔、徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因詐騙集團上游綽號「紅財神」與死者陳姓男子有60萬詐騙利益糾紛，2022年12月29日前往陳男家中將人擄走，並從陳男白色BMW車上強取60萬，事後又將陳男載至苗栗偏僻處，挖洞將陳男活埋致死。

謝旻錡主張，他雖與陳男有嫌隙，但事前不知道要去殺人，以為只是要給他教訓，眾人將陳男押到海邊時，他向主嫌張晉毅稱失眠、感冒不適，並以要刪除陳男手機內資料為由，從張男手中取走手機，再藉故接近陳男將手機交給他，讓他得以報案。且事後張男平分60萬時，他也沒有拿取。

審判長也提出質疑，陳男雙手被反綁，眼睛被纏住，為何得以解鎖手機報案？謝旻錡也回答，事實上眼睛是用類似紙板遮蓋，並未完全擋住，眼睛下方還有視野。且準備活埋陳男時，他有向張晉毅求情，說可以先帶去汽車旅館等送去泰國拆線（活摘器官）。

檢察官論告，被告得知要殺人的時間點，最早在2022年12月24日，當張男提及要「處理」一個人時，最晚在死者陳男住處提及「拆線」時，張男準備的鐵鍬就是鐵證，過程中不斷變化的是殺人方式，而非殺人犯意。

至於謝旻錡稱未收下殺害陳男後，由張晉毅平分的10萬元，但從其他2名被告的口供中可得知，張男事後曾向2人告知錢已平分，且過程中謝旻錡從未向他人表示不想收下這筆錢，加上曾建議把陳男送去拆線的錢要平分等，足以可見謝旻錡是重視錢財的人。