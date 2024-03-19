快訊

我跟進美國、印度禁用？ 唐鳳：TikTok就是危害產品

藍委秀AI影片問真假 陳建仁答錯怒轟「設圈套」：你就是詐騙者

投信大買台股279億元再創新高 這兩檔ETF成份股最開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名下可疑金流高達百萬…花蓮市代主席涉詐騙洗錢案 遭檢警調查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

刑事警察局去年偵辦詐欺案件，發現詐騙款項被陸續轉匯到人頭帳戶，其中有個帳戶竟是三連霸國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋名下公司，可疑金流高達百萬元，詐欺受害者不只一人。刑事局報請花蓮地檢署指揮偵辦，檢警今發動搜索，並將李振瑋帶回調查，釐清案情。

地檢署指出，今天上午到李振瑋家中、市代會與公司搜索，帶回李調查釐清，還有犯罪嫌疑人在北部，由刑事警察局調查，預計約談12人，目前有11人到案，花蓮有4人，同步搜索花蓮、新北、桃園、新竹、台中5縣市共17處。

據了解，詐騙團體將非法所得利用虛擬貨幣洗錢，檢警調查發現，有大量不明款項轉入李振瑋在新北市成立的公司等人相關戶頭，還被提領出來，懷疑有人透過洗錢從中賺取手續費。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，李振瑋疑似涉案其中，今天以犯罪嫌疑人被帶回調查，由於其他犯嫌在北部、西部等處，由刑事局釐清中，待全案輪廓明朗再對外說明。

40歲李振瑋曾任花蓮縣蔬菜運銷合作社經理、救國團花蓮市團委會會長，自2014年開始，接下擔任市民代表父親的位子，一連當選3屆代表，2022年更當上代表會主席，基層實力扎實；在臉書上非常活躍，常貼出參加活動的照片，個性幽默，也孝順父母，過去體重曾超標，他發揮毅力少吃多動減肥成功，獲得許多人讚賞，如今涉犯詐欺洗錢案，支持者感到震驚。

花蓮市代表會主席李振瑋今天被檢警調查，疑似涉及虛擬貨幣洗錢案件。記者王思慧／攝影
花蓮市代表會主席李振瑋今天被檢警調查，疑似涉及虛擬貨幣洗錢案件。記者王思慧／攝影

洗錢 花蓮 詐欺 詐騙

延伸閱讀

花蓮市代會主席遭檢警搜索 疑涉入虛擬貨幣洗錢

許淑華、徐榛蔚提國六東延 南投到花蓮只需半小時

花蓮10鄉鎮狂犬病高風險 巡迴打疫苗今起開跑

傅崐萁批林姿妙案檢調帶風向 媒體報金流起訴卻一點關係也沒有

相關新聞

名下可疑金流高達百萬…花蓮市代主席涉詐騙洗錢案 遭檢警調查

刑事警察局去年偵辦詐欺案件，發現詐騙款項被陸續轉匯到人頭帳戶，其中有個帳戶竟是三連霸國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋名下...

詐團黑吃黑活埋命案驚爆活摘器官 6國民法官第2天參審

新竹地方法院昨起審理首件國民法官案件，為2022年12月竹苗發生的「詐團黑吃黑活埋命案」。新竹地院海選250名國民法官，...

2馬國女子聲稱來台進香 行李藏10公斤海洛因值5千萬遭判刑

馬來西亞籍女子34歲CHAN HOOI LAN（中文姓名：曾慧蘭）、30歲LOW SHIRLY（中文姓名：劉雪莉）聲稱來...

電影「孤注一擲」真實版！柬埔寨蛇頭被逮 詐團賞罰制度曝光

藝人王大陸出演的電影「孤注一擲」，描寫東南亞詐騙集團騙財及生活內幕，因劇情寫實，在大陸熱賣。高雄檢警前年瓦解「萬古」人蛇...

桃園鐵皮屋藏外籍賭場！警攻堅逮泰籍負責人、移工賭客

桃園市蘆竹區近日破獲一處職業賭場，一名泰國籍藍姓男子以鐵皮屋為掩護，在裡面非法經營職業賭場，拉來許多東南亞籍移工、同鄉聚...

中年男長年啃老又吸毒 7旬母大義滅親報警查獲毒品送辦

台南永康分局復興派出所昨天傍晚接獲70歲陳姓婦人報案，稱張姓兒子染上毒癮長期宅在家中不外出工作，決定報警，警方在屋內查獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。