名下可疑金流高達百萬…花蓮市代主席涉詐騙洗錢案 遭檢警調查

刑事警察局去年偵辦詐欺案件，發現詐騙款項被陸續轉匯到人頭帳戶，其中有個帳戶竟是三連霸國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋名下公司，可疑金流高達百萬元，詐欺受害者不只一人。刑事局報請花蓮地檢署指揮偵辦，檢警今發動搜索，並將李振瑋帶回調查，釐清案情。

地檢署指出，今天上午到李振瑋家中、市代會與公司搜索，帶回李調查釐清，還有犯罪嫌疑人在北部，由刑事警察局調查，預計約談12人，目前有11人到案，花蓮有4人，同步搜索花蓮、新北、桃園、新竹、台中5縣市共17處。

據了解，詐騙團體將非法所得利用虛擬貨幣洗錢，檢警調查發現，有大量不明款項轉入李振瑋在新北市成立的公司等人相關戶頭，還被提領出來，懷疑有人透過洗錢從中賺取手續費。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，李振瑋疑似涉案其中，今天以犯罪嫌疑人被帶回調查，由於其他犯嫌在北部、西部等處，由刑事局釐清中，待全案輪廓明朗再對外說明。