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電影「孤注一擲」真實版！柬埔寨蛇頭被逮 詐團賞罰制度曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

藝人王大陸出演的電影「孤注一擲」，描寫東南亞詐騙集團騙財及生活內幕，因劇情寫實，在大陸熱賣。高雄檢警前年瓦解「萬古」人蛇集團，其中一名龔姓小蛇頭，偵訊時曝光集團「賞罰」制度，宛如「孤注一擲」真實版，龔最後不願前往泰國升官，付贖回台，高雄地院依圖利以詐術使人出國罪判他徒刑4年2月。

判決指出，萬古集團是由劉姓男子（安哥，綽號小安）、黃姓女子等人成立，分為「業務部」及「人事部」，業務部負責以感情、博弈、投資等方式詐騙賺錢，人事部則用高薪工作誘騙台灣人前往柬埔寨從事「業務」工作。

檢警查出，龔姓男子先受「萬古集團」招募，2022年7月前往柬埔寨工作，他負責人事工作，和其他幹部在台招募新血，成功募到兩人前往柬埔寨。

龔男招募的兩名「新血」抵達柬埔寨後，護照隨即被沒收，被萬古集團要求誘騙新加坡、馬來西亞華人從事詐騙，成功招募１人可賺3000元美金。

兩人不願從事詐騙，向家屬求助後，付出13萬5000元、15萬元才成功獲釋，龔男在柬埔寨待了一陣子，最後因不願從事詐騙工作，付出25萬元「贖金」離開集團。

不過，龔男從事詐騙早被檢警鎖定，一回台就被警方逮捕，他偵訊時吐露回台真相，自稱是人事主管要升他當組長，還要把他送往泰國金三角，但他不願前往，就通知家人賠款給「萬古集團」讓他回台。

檢警偵訊時，龔還分享集團生活，稱業績好的話有獎勵，可以拿到錢、升主管、下山去歡樂，所謂下山就是進城唱歌、喝酒、抽K，自己也有下山玩過。

龔男還說，業績好集團有獎勵，但他也曾沒有業績而被體罰抱水桶、半蹲。至於會被毆打或電擊，通常是員工觸碰底線，例如拍照傳給朋友、定位。

高雄地院審理後，法官認為龔男當時誘騙兩人前往柬埔寨，是以高薪工作為誘餌，實際工作卻與招募時不服，考量他坦承犯行，綜合事證後依圖利以詐術使人出國罪判刑4年2月，可上訴。

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其中一名龔姓小蛇頭，偵訊時曝光集團「賞罰」制度，宛如「孤注一擲」真實版，龔最後不願前往泰國升官，付贖回台，高雄地院依圖利以詐術使人出國罪判他徒刑4年2月。情境示意圖。圖／ingimage
其中一名龔姓小蛇頭，偵訊時曝光集團「賞罰」制度，宛如「孤注一擲」真實版，龔最後不願前往泰國升官，付贖回台，高雄地院依圖利以詐術使人出國罪判他徒刑4年2月。情境示意圖。圖／ingimage
劉男為首的「萬古集團」，堪稱台灣最大人蛇集團，採一條龍模式騙台灣人赴柬。圖／讀者提供
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「孤注一擲」講的是真實詐騙案例。（取材自微博）
「孤注一擲」講的是真實詐騙案例。（取材自微博）

人蛇集團 柬埔寨 泰國 詐騙集團

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