陸漁船又翻覆 兩岸聯合救援
陸船翻覆釀二死剛滿一個月，昨晨又發生陸籍漳州漁船「閩龍漁六一二二二」疑越界捕魚，在金門東碇島西南海域觸礁沉沒，六名陸籍船員落海，兩岸聯合救援，陸方救起四人，其中兩人已無生命跡象，另兩人仍失蹤，今將繼續搜救，依慣例在七十二小時黃金時間內持續搜尋。
「閩龍漁六一二二二」昨天凌晨多越界捕魚，凌晨約三時疑似不熟悉海域情況觸礁沉沒，發出緊急求救信號後，船上六人隨著沉船落海，陸方接獲求救信號後，知會我方協助。
海巡署清晨六時接獲，先後調度五艘船艦趕往救援，七時多也通知漁會廣播在航商漁船前往搜救，一起在廿浬半徑範圍內尋找；金防部駐軍在岸際搜尋，還派海龍蛙兵潛水進入沉沒船隻船艙搜尋，但無所獲。大陸則出動六架次直升機與六艘海救船前往事故海域搶救。
船上六名船員中，有兩人行蹤不明，陸方先後救起四人，但有兩人已無生命跡象，其中一具遺體漂流到東碇島附近海域，被駐軍發現，依兩岸默契通知對岸打撈領回。
據了解，事故發生後，兩岸以搜救優先，雙方以禁限制海域畫分搜救範圍，水域內由金門海巡隊負責，水域外由大陸搜救船處理。
海委會表示，事發後海巡署派遣潛水人員下海查看，沉沒漁船呈坐底狀態，初步推測應是觸礁造成意外。至於陸方人員進入我方海域搜救，有向中華民國海難救護委員會台北任務管制中心通報，也有與海巡聯繫。
陸請我方「協調力量搜救」
【特派記者廖士鋒／北京報導】大陸漁船昨天凌晨在金海水域沉沒。大陸國台辦僅表示，由福建省海上搜救中心通報給我方中華搜救協會，請其「協調力量」搜救。但無論國台辦或大陸官媒消息，都沒提到兩岸合作。
傳陸要求登東碇 軍方否認
【記者洪哲政／台北報導】對於昨日距金門東碇島僅一點零七浬發生的中共漁船沉沒事件，傳有陸方透過海事頻道要求登島搜索，陸軍司令部參謀長陳建義昨在立法院否認此事。海巡署長周美伍也表示，我方可准中共救難人員到事發沉船現場，但僅限於海面，不會准予登上東碇島。
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