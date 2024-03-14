高雄女嬰棄屍荒野 生母涉殺人罪？法界人士：死因成關鍵

高雄市林園區清水岩路昨發生女嬰棄屍案，警方以車追人，查出謝姓男子與許姓女友涉案，昨晚逮捕2人，兩人供稱嬰兒出生已經死亡，不知所措才丟棄嬰屍；因女嬰已脫離母體，關鍵在於是出生後死亡遭遺棄，還是遭遺棄後死亡，生母恐涉生母殺嬰、不確定故意殺人、遺棄屍體等罪，但已何罪論處，得等檢警複驗女嬰死因後才能確定。

刑法訂有生母殺嬰罪，「母因不得已之事由，於生產時或甫生產後，殺其子女者，處六月以上五年以下有期徒刑。」

法界表示，該罪刑度低於普通殺人罪，主要是考量剛生產完的母親，可能處於情緒不穩定的狀態，也可能有產後憂鬱症的問題，在這狀況下殺害自己剛生下的嬰兒，才不以殺人罪論處。

法界說，以林園女嬰來說，被發現時還連接臍帶，客觀來看應符合「甫生產」定義，若要以生母殺嬰罪論處，還要看是否生母具有主觀犯意，且有不得已事由，如經濟條件不允許、心理狀態差等要件，才可能構成較輕的生母殺嬰罪，並不是生母殺害女嬰，就一定以生母殺嬰罪論處。

反之，若女嬰當時平安順利產出，且被遺棄時仍活著，謝姓男子與許姓女友將嬰兒丟棄在荒野，因女嬰死亡與遺棄具因果關係，男女朋友恐具不確定故意殺人犯意，可能構成殺人罪。

法界表示，女嬰若出生時就死亡，兩人將屍體丟棄在荒野，構成遺棄屍體罪，可處6月至5年以下徒刑；不過許女是否構成生母殺嬰或更重的殺人罪，須等女嬰複驗後檢視其生產時間、死亡時間及致死原因而定。

警方調查，謝男讀高雄某科技大學、許女唸五專，2人交往多年，同租屋在高雄市苓雅區，許女懷孕，但稱自己不知道懷孕幾個月，也沒產檢，12日傍晚突然產下女嬰，令2人都嚇一跳。

2人自行剪掉胎盤，將女嬰清洗後，竟發現女嬰沒有氣息，認為已經死亡，不知所措，便將女嬰屍體裝袋，找去謝男熟悉的林園山邊道路丟棄嬰屍。