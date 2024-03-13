當街連轟51槍！土城少年槍手當鋪槍擊案 弘仁會中和組長林京履脫罪

竹聯幫弘仁會高層因詐騙不法所得與華山幫嫌隙，涉嫌教唆劉姓少年槍手持衝鋒槍，朝華山幫據點、新北市土城巨新當鋪連開51槍。新北地方法院認定，槍擊案為弘仁會大哥吳榮展指使旗下弘生組長簡維佑、副組長楊承翰犯案，今依槍砲、組織、教唆恐嚇及恐嚇等罪，判處吳10年、簡9年、楊8年徒刑，併科20到50萬不等罰金。

至於原本被檢方認定為槍擊案主嫌的弘仁會中和組長林京履，合議庭認定他僅因遭華山幫大哥董克輝涉嫌買兇殺人，而向上級大哥吳榮展和「小宇」回報，吳男於是找來弘生組簡、楊2人執行槍擊當鋪報復計畫，林與槍擊案無關，僅依7個詐欺取財罪，合併被判處9年徒刑。

檢方起訴指出，去年3月27日，弘仁會中和組成員囚禁疑似侵吞200萬元詐騙所得的董男2名小弟，董克輝獲悉後隨即持槍至中和組據點強勢救人，雙方因此結怨。中和組副組長陳建銘為此涉嫌指示4名少年於隔月10日凌晨，前往巨新當舖開兩槍嗆聲。

其後，董男懷疑當鋪遭槍擊為林京履所謂，於是試圖買凶殺人，找來林姓小弟，和吳姓少年於去年4月19日凌晨，前往台北市中山區雙城街追殺林京履，朝其座車連開14槍，所幸一路車上林京履等3人均未中彈。

事後林京履向弘仁會高層吳男和「小宇」回報，吳男於是協調弘生組長簡維佑、副組長楊承翰展開報復行動。由吳榮展提供作案用衝鋒槍和子彈，簡維佑、楊承翰負責調度人員，指揮小弟前往土城某貨櫃屋取槍，供劉姓少年槍手使用，犯案前並安排小弟在當舖外把風，林京履則在槍擊案後第一時間潛逃至馬來西亞。