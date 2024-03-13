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當街連轟51槍！土城少年槍手當鋪槍擊案 弘仁會中和組長林京履脫罪

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

竹聯幫弘仁會高層因詐騙不法所得與華山幫嫌隙，涉嫌教唆劉姓少年槍手持衝鋒槍，朝華山幫據點、新北市土城巨新當鋪連開51槍。新北地方法院認定，槍擊案為弘仁會大哥吳榮展指使旗下弘生組長簡維佑、副組長楊承翰犯案，今依槍砲、組織、教唆恐嚇及恐嚇等罪，判處吳10年、簡9年、楊8年徒刑，併科20到50萬不等罰金。

至於原本被檢方認定為槍擊案主嫌的弘仁會中和組長林京履，合議庭認定他僅因遭華山幫大哥董克輝涉嫌買兇殺人，而向上級大哥吳榮展和「小宇」回報，吳男於是找來弘生組簡、楊2人執行槍擊當鋪報復計畫，林與槍擊案無關，僅依7個詐欺取財罪，合併被判處9年徒刑。

檢方起訴指出，去年3月27日，弘仁會中和組成員囚禁疑似侵吞200萬元詐騙所得的董男2名小弟，董克輝獲悉後隨即持槍至中和組據點強勢救人，雙方因此結怨。中和組副組長陳建銘為此涉嫌指示4名少年於隔月10日凌晨，前往巨新當舖開兩槍嗆聲。

其後，董男懷疑當鋪遭槍擊為林京履所謂，於是試圖買凶殺人，找來林姓小弟，和吳姓少年於去年4月19日凌晨，前往台北市中山區雙城街追殺林京履，朝其座車連開14槍，所幸一路車上林京履等3人均未中彈。

事後林京履向弘仁會高層吳男和「小宇」回報，吳男於是協調弘生組長簡維佑、副組長楊承翰展開報復行動。由吳榮展提供作案用衝鋒槍和子彈，簡維佑、楊承翰負責調度人員，指揮小弟前往土城某貨櫃屋取槍，供劉姓少年槍手使用，犯案前並安排小弟在當舖外把風，林京履則在槍擊案後第一時間潛逃至馬來西亞。

新北地院認定捲入新北市土城巨新當鋪槍槍擊案的竹聯幫弘仁會中和組長林京履（前排中），並無參與、教唆犯案。本報資料照
新北地院認定捲入新北市土城巨新當鋪槍槍擊案的竹聯幫弘仁會中和組長林京履（前排中），並無參與、教唆犯案。本報資料照

弘仁會 恐嚇 新北 槍擊 殺人 當鋪

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