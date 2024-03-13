媒體人臉書分享「台中暗夜槍聲」 警要求下架：不在台中、為3月9日案件
媒體人汪潔民在臉書發文「台中暗夜槍聲」，文中提及以為台中市只會炒地皮，原來還炒槍枝；台中警方嚴正聲明，影片為台東縣台東市今年3月發生案件，遺憾未查證、張貼影片誤導民眾。
媒體人汪潔民在個人臉書（Facebook）分享影片並發文，文中以「台中的暗夜槍聲」為題，提到「以為在國外，超猛的治安；以為台中市只會炒地皮，原來還炒槍枝。」
台中市警察局今天發布文字稿澄清，經查證此影片實為台東縣台東市今年3月9日發生案件，已有多家媒體報導，並非發生於台中市；對於汪潔民未經查證，張貼影片誤導民眾，損害台中市治安形象，警察局感到遺憾並予以嚴正聲明。
警察局表示，台中市治安穩定，主要犯罪發生率持續保持六都最低，去年槍擊案全數破獲，且發生數也是六都最低，反映出警察局在治安維護方面的堅持與努力。
警察局指出，後續將進一步追蹤影片來源，並要求相關影片下架、撤文，維護民眾正確知情權及台中市良好治安形象。
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