棄保潛逃 朱國榮搭私人機藏俄羅斯

國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝六案，去年棄保潛逃偷渡菲律賓。據了解，檢警上月拘提涉嫌協助朱逃亡的珠寶商夏本杰夫婦等九人，查出朱搭乘夫婦倆安排的私人客機，從菲國飛到萬那杜，轉飛以色列等國，再飛至俄羅斯。台北地檢署昨天只表示，案件仍偵查中，不便證實。

刑事局說，已向相關國家查證，但均未獲回應。有官警私下認為，台灣外交立場親美，且鮮少有刑事案件與俄羅斯有關，警政交流極少，請求協查難度高。

朱國榮去年九月七日最後一次赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，警方追查他從台南市安平港搭遊艇至菲律賓佬沃。

台北地檢署指揮刑事局國際科，上月廿六日拘提涉嫌協助朱逃亡的珠寶商夏本杰、夏的妻子林郁芬、船長鍾明華等九人，經分析夏本杰夫婦手機，從私人客機訂位資料及微信對話等，拼湊朱的逃亡路線，夏本杰夫婦坦認協助朱安排私人客機。

據調查，朱的女友陳宛瑄搭機至菲律賓與朱會合，朱冒用陳的父親護照出境，再使用萬那杜護照，從菲國飛至萬那杜，轉飛以色列等，再輾轉到俄羅斯，均搭乘夏本杰夫婦安排的私人客機。