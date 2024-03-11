柬埔寨掃詐騙園區抓8台人 1台人綁毒走私金邊機場被逮

據柬中時報報導，柬埔寨警方前天、昨天掃蕩兩個詐騙園區查獲479人，其中台籍8人，有4人是園區幹部將被移送，另4人待遣返；另有1名台籍男子身綁4.9公斤安非他命欲走私日本，昨在金邊機場被逮。刑事局透過駐越南聯絡官洽詢，正在了解案情及犯嫌身分。

柬中時報報導，柬埔寨警方在西哈努克市查緝詐騙園區，前天查獲109名越南人、54名泰國人、8名台灣人、1名大陸人，其中大陸人及4名台灣人是園區管理人，將移送法辦，其餘167人待遣返；昨查獲279名柬埔寨人、27名大陸人及1名緬甸人，除當地人，其餘28人待遣返。