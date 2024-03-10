鄰居揮舞逾112cm魚刀砍殺 澎湖73歲男搭直升機跨海搶救

澎湖馬公市傳出流血衝突，74歲葉姓男子疑與73歲董姓鄰居長期失和，今早又發生口角，葉男在清晨涉嫌持魚刀砍殺，導致董男身上多處刀傷，因傷勢嚴重，經直升機後送至高雄榮總醫療搶救。警方表示，事發後已將葉男逮捕到案，深入追查雙方事發過程及原因。

警方指出，清晨5點20分左右，董姓男子準備外出運動，出門時卻被鄰居葉姓男子持刀揮砍，警方到場時，董男倒臥現場，身上有多處刀傷，涉有重嫌的葉男已經逃離現場。事發後警方找到人，並將人帶回警局偵訊。

73歲董男傷勢嚴重，左大腿、右胸、四肢及身體私密處都有刀傷，第一時間被送往三總澎湖分院，因大量出血出現休克現象，申請直升機後送至高雄榮總搶救。