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28歲無照男遇臨檢狂冒冷汗 北警查獲汽車座椅下藏球棒、毒品

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子日前無照駕駛汽車行經台北市大同區一處路口，又未繫安全帶，遇員警臨檢，神情緊張、支吾其詞，員警先在賴男車內聞到塑膠異味，進一步查看後在汽車座椅下發現42包毒品咖啡包、1包K他命，警方將其帶返偵辦，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，另依道路交通管理處罰條例製單舉發。

警方調查，台北市保安警察大隊3月6日中午時分在大同區環河北路、南京西路口執行路檢，發現28歲賴男未繫安全帶，攔停盤查時又發現賴男無照駕車，且神情緊張、不斷冒汗，對答支吾其詞，下車配合盤查時，目光緊盯車內，形跡可疑。

員警進一步查看，發現賴男車內飄散燃燒塑膠的異味，座椅下藏放1支鋁製球棒、42包咖啡包及1包白色結晶，經初驗分別呈毒品MDMA、K他命陽性反應，當場將賴男逮捕帶返偵辦。

據悉，賴男曾涉毒品、組織犯罪、傷害及多起詐欺案，但未遭警方註記在案，落網後坦承持有吸食毒品，但否認販毒，稱毒品是3月4日深夜在中山區某酒店飲酒消費時，有「小蜜蜂」進入店內，他向對方買來的。

警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將賴男移送士林地檢署偵辦，持續清查毒品來源，另針對賴男無照駕駛、未繫安全帶部分也依法製單舉發。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在賴男汽車座椅下發現42包毒品咖啡包、1包K他命。記者李隆揆／翻攝
警方在賴男汽車座椅下發現42包毒品咖啡包、1包K他命。記者李隆揆／翻攝
警方在賴男汽車座椅下發現42包毒品咖啡包、1包K他命。記者李隆揆／翻攝
警方在賴男汽車座椅下發現42包毒品咖啡包、1包K他命。記者李隆揆／翻攝
台北市保安警察大隊3月6日中午時分在大同區環河北路、南京西路口執行路檢，發現28歲賴男未繫安全帶，攔停盤查時又發現賴男無照駕車，且神情緊張、不斷冒汗，對答支吾其詞。記者李隆揆／翻攝
台北市保安警察大隊3月6日中午時分在大同區環河北路、南京西路口執行路檢，發現28歲賴男未繫安全帶，攔停盤查時又發現賴男無照駕車，且神情緊張、不斷冒汗，對答支吾其詞。記者李隆揆／翻攝

反毒 咖啡 毒品

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