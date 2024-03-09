大馬男子攜5.3公斤安毒來台 一下機就被鎖定

32歲馬來西亞籍男子CHONG KOK CHOONG（中文譯名：張國忠）加入國際運毒集團，去年底受集團指示，於12月中旬搭機攜帶夾藏安非他命毒品的行李箱入境來台，不過才剛下機就遭財政部關務署台北關人員鎖定，開箱查驗行李當場起出市價800萬元、重達5320.5公克毒品；桃園地檢署偵結，將張國忠依運輸二級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪起訴，張嫌目前在押中。

起訴事實指出，張國忠經由綽號Chris的同鄉NG CHEN LAKE介紹加入運毒集團，共同以微信的「t」群組名稱及通訊軟體SIGNAL的「TPW」群組名稱聯絡，群組成員尚有綽號JAY、LL等人。由集團成員Jay負責訂購張國忠往返馬來西亞與台灣的來回機票，以及在台住宿飯店，LL則以無摺存款將折合新台幣3萬3000元的5000元馬幣存入張的帳戶，作為運毒的報酬前金。

張國忠供稱，去年12月14日同鄉NG CHEN LAKE駕著黑色賓士車到他家送他到吉隆坡國際機場搭機，途中交給他一個夾藏安非他命毒品的行李箱，表示將貨送到後，返國會有另筆豐厚的後謝。