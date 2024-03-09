聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐嚇立委 刑事局：寄信點在大陸

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

刑事局掌握恐嚇立委的幕後嫌犯，位於大陸西安市。情境示意圖。圖／Ingimage
刑事局掌握恐嚇立委的幕後嫌犯，位於大陸西安市。情境示意圖。圖／Ingimage
從去年十月起，國內包括鐵路、民代、政府機關都收到恐嚇信件，刑事局分析ＩＰ及寄信者慣用語，研判是同一人所為，分析指出寄信地點就在大陸西安。

警方說，近期國內發生多起針對民意代表、交通設施、政府機關及著名景點，寄發電子郵件或網路留言恐嚇放置炸彈、殺人預告等事件，犯案手法包括冒用特定政治人物或知名人士署名，並透過境外跳板ＩＰ犯案。

警方調閱、分析犯嫌使用的電子郵件、社群帳號及網站紀錄等資料，依據犯罪手法及用語習慣，確認多起網路恐嚇案件為同一人犯案，根據事證，犯嫌實際所在位置在西安，透過網路連線境外跳板主機跨境犯案。

嫌犯寄信的特點，在於會冒用特定對象，包括官員、政治人物或名人，以特定對象名義，註冊犯罪用電子郵件，多使用Gmail、Outlook信箱。

嫌犯慣用語特徵，如恐嚇留言及郵件會用「Ｘ時前給我PayPal賬戶」、「變為死尸」等，夾雜簡體字與大陸習慣語。多使用日本、中國、韓國、越南、新加坡、美國等地跳板ＩＰ。

恐嚇

延伸閱讀

反詐宣傳素材內含柯文哲競選錄音檔 刑事局：檢討改進

假券商兜售未上市股票涉詐騙 警逮17人送辦

又有立委收到恐嚇信 藍委柯志恩被脅給4千萬否則「引爆炸彈」

多名立委收恐嚇信！刑事局研判「同一人所為」 藏身地點在大陸西安

相關新聞

恐嚇立委 刑事局：寄信點在大陸

從去年十月起，國內包括鐵路、民代、政府機關都收到恐嚇信件，刑事局分析ＩＰ及寄信者慣用語，研判是同一人所為，分析指出寄信地...

廣角鏡／查緝槍械 震撼彈抓人

保三警察總隊第二大隊查緝槍械，日前拘捕夜店圍事的施姓男子與從事中古車買賣的呂姓男子，呂涉持槍上膛，開車衝撞。支援的保一總...

大馬男子攜5.3公斤安毒來台 一下機就被鎖定

32歲馬來西亞籍男子CHONG KOK CHOONG（中文譯名：張國忠）加入國際運毒集團，去年底受集團指示，於12月中旬...

多名立委收恐嚇信！刑事局研判「同一人所為」 藏身地點在大陸西安

刑事局下午指出，從去年10月開始，國內包括鐵路，民代、政府機關，都收到恐嚇信件，刑事局分析IP及寄信者慣用語，研判是同一...

影／吸毒拒檢連撞2車釀4人傷 花蓮男「棄車赤腳逃逸」車上留安毒

花蓮吉安警方昨天巡邏時，發現一輛小客車形跡可疑，鳴笛示意停下，對方卻加速在狹小巷弄逃竄，先撞到一輛農用搬運車，再闖紅燈撞...

影／台中男刑警「太有型」 便衣逮車手 路人誤以為債務糾紛

債務糾紛？22歲梁姓車手四處提領贓款，台中市豐原警分局鎖定多時，祭出優勢警力圍捕，除穿著制服的派出所員警，還有偵查隊小隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。