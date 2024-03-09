恐嚇立委 刑事局：寄信點在大陸

刑事局掌握恐嚇立委的幕後嫌犯，位於大陸西安市。情境示意圖。圖／Ingimage 從去年十月起，國內包括鐵路、民代、政府機關都收到恐嚇信件，刑事局分析ＩＰ及寄信者慣用語，研判是同一人所為，分析指出寄信地點就在大陸西安。

警方說，近期國內發生多起針對民意代表、交通設施、政府機關及著名景點，寄發電子郵件或網路留言恐嚇放置炸彈、殺人預告等事件，犯案手法包括冒用特定政治人物或知名人士署名，並透過境外跳板ＩＰ犯案。

警方調閱、分析犯嫌使用的電子郵件、社群帳號及網站紀錄等資料，依據犯罪手法及用語習慣，確認多起網路恐嚇案件為同一人犯案，根據事證，犯嫌實際所在位置在西安，透過網路連線境外跳板主機跨境犯案。

嫌犯寄信的特點，在於會冒用特定對象，包括官員、政治人物或名人，以特定對象名義，註冊犯罪用電子郵件，多使用Gmail、Outlook信箱。

嫌犯慣用語特徵，如恐嚇留言及郵件會用「Ｘ時前給我PayPal賬戶」、「變為死尸」等，夾雜簡體字與大陸習慣語。多使用日本、中國、韓國、越南、新加坡、美國等地跳板ＩＰ。