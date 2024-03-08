影／台北關查獲19歲緬甸男受雇以中藥材夾藏安毒來台

在今年1月期間一名19歲緬甸籍男子KHANT SI THU用行李及背包共攜帶28.93公斤重的中藥材入境來台，當時海關人員察覺有異將其攔下，並開行李箱查驗，發現中藥材內有溶附於內的479.48公克甲基安非他命毒品，桃園地檢署偵查終結，依運輸二級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪嫌將KHANT SI THU起訴。

台北關表示在收到情資後就鎖定旅客，旅客通關時攜帶兩件托運行李，海關就將其攔下，海關將行李打開來後發現裡面有寫著中藥包的物品總共13包。經詢問旅客這是要做什麼用途？旅客表示這是要給阿公的中藥材。

台北關指出通常旅客行李打開後裡面內容物都為同一種物品時，就會產生懷疑。且這中藥包上面也沒有任何標示內容與成分，打開來後沒有味道，也沒有一般毒品的刺鼻味，於是詢問旅客這中藥要如何使用？旅客表示要泡水喝。於是海關將該物品泡水後，發現顏色變淡但是產生難以忍受的臭味。

台北關表示最後拿出毒品試劑來測試，結果出現三種毒品反應，海關原因為是試劑出問題不準確，海關再將物品裡面仔細翻找，看到有白色透明結晶的成分，將結晶物刮下來去測試，發現是甲基安非他命，所以確定這不是中藥材，因此將旅客帶去扣押室扣押。

而桃園地檢署的起訴事實指出通訊軟體微信暱稱「字老成大爹」的成年男子，想從緬甸運送安非他命毒品至台灣，於是將這批近480公克的安非他命溶附於大約29公斤的中藥材後，分別藏置於行李箱及後背包中。

而緬甸籍男子KHANT SI THU收受人民幣3萬元、大約新台幣13萬餘元報酬，以及對方預先交付以支應運輸期間花費代價的緬甸幣百餘萬、約新台幣1萬5000餘元現金，接受「字老成大爹」委託，將這批溶附安毒的中藥材送貨來台。

KHANT SI THU供稱，他於今年1月11日到緬甸仰光的「蒼穹賓館」與「字老成大爹」碰面，「字老成大爹」交付夾藏安毒的中藥材行李箱及背包各1個之後，搭乘1月16日上午10點50分字緬甸仰光起飛的華航CI-7916班機，當天下午抵達桃園國際機場，卻在4點15分通關時，遭財政部關務署台北關執檢人員攔查。除查扣近29公斤溶附安毒的中藥材外，另起出他與「字老成大爹」聯絡用的華為牌手機及現金800元。 台北關指出通常旅客行李打開後裡面內容物都為同一種物品時，就會產生懷疑。且這中藥包上面也沒有任何標示內容與成分，打開來後沒有味道，也沒有一般毒品的刺鼻味，於是詢問旅客這中藥要如何使用？旅客表示要泡水喝。於是海關將該物品泡水後，發現顏色變淡但是產生難以忍受的臭味。圖／台北關提供 台北關表示最後拿出毒品試劑來測試，結果出現三種毒品反應，海關原因為是試劑出問題不準確，海關再將物品裡面仔細翻找，看到有白色透明結晶的成分，將結晶物刮下來去測試，發現是甲基安非他命，所以確定這不是中藥材，因此將旅客帶去扣押室扣押。圖／台北關提供 台北關表示在收到情資後就鎖定旅客，旅客通關時攜帶兩件托運行李，海關就將其攔下，海關將行李打開來後發現裡面有寫著中藥包的物品總共13包。經詢問旅客這是要做什麼用途？旅客表示這是要給阿公的中藥材。圖／台北關提供

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