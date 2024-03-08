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多名立委收恐嚇信！刑事局研判「同一人所為」 藏身地點在大陸西安

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局掌握恐嚇立委的幕後嫌犯，位於大陸西安市。情境示意圖。圖／Ingimage
刑事局掌握恐嚇立委的幕後嫌犯，位於大陸西安市。情境示意圖。圖／Ingimage

刑事局下午指出，從去年10月開始，國內包括鐵路，民代、政府機關，都收到恐嚇信件，刑事局分析IP及寄信者慣用語，研判是同一人所為，同時研判寄信地點，就在大陸西安。

警方說，近期國內發生多起針對民意代表、交通設施、政府機關及著名景點，寄發電子郵件或網路留言恐嚇放置炸彈、殺人預告等事件，犯案手法包括冒用特定政治人物或知名人士署名，並透過境外跳板IP犯案。

刑事局及各轄區警察局組成專案小組，調閱、分析犯嫌使用的電子郵件、社群帳號及網站紀錄等資料，依據犯罪手法及用語習慣，確認近期多起網路恐嚇案件，為同一人犯案，刑事局已掌握明確事證，確認犯嫌實際所在位置在中國大陸西安市，透過網路連線境外跳板主機跨境犯案。

警方說，嫌犯恐嚇對象有政府機關首長、民意代表、交通設施、政府機關及著名景點。

寄信時會冒用特定對象，包括政府機關官員、政治人物或是名人。同時還以特定對象名義，註冊犯罪用電子郵件，且多使用Gmail、Outlook信箱。

嫌犯使用特定慣用語的特徵，如恐嚇留言及郵件慣用「某處放了4顆遙控炸彈」、「匯款數千萬新台幣」等，留言內容夾雜簡體字與中國大陸地區慣用語。

犯案時使用境外跳板IP，多使用日本、中國、韓國、越南、新加坡、美國等地跳板IP。

刑事局及各轄區警察機關，針對這類案件謹慎以對，刑事局防爆人員接獲相關恐嚇情資後，迅速結合轄區警察局鑑識人員、刑警人員及制服警力，針對遭恐嚇的相關處所或當事人加強巡檢及安全維護，並運用偵檢器材勘查易遭放置爆裂物處所，實施全面性、地毯式檢查，以專業警力即時排除危害，經確認目前都未發現可疑爆裂物或危險物品，請遭恐嚇當事人及民眾無須恐慌。

警方呼籲民眾收到類似恐嚇公眾內容的電子郵件時，不要轉傳或在社群軟體散布，應立即報案，提供完整資訊協助警方調查。刑事局強調已掌握犯嫌實際位於中國大陸地區，警方已透過兩岸合作共同打擊犯罪聯繫機制，洽請陸方協助偵辦。

刑事局掌握恐嚇立委的幕後嫌犯，位於大陸西安市。記者廖炳棋/翻攝
刑事局掌握恐嚇立委的幕後嫌犯，位於大陸西安市。記者廖炳棋/翻攝

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