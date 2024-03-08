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影／糖、水果當暗語...北投警誘捕偵查 毒販嚇歪逃逸不到1天被逮回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

28歲王姓男子涉在LINE群組販售毒品北投警方查獲藥腳溯源，發現王男傳送「有糖、水果」等毒品暗語，昨以「誘捕偵查」方式，約毒犯交易毒品，不料，王男發現買家是警察嚇歪，慌張衝撞警車、波及計程車，警方連開11槍，王男被嚇壞逃之夭夭。警方昨持拘票策動王男出面，深夜11時許在台中第四分局附近拘提到案。

據悉，北投分局日前破獲一起毒品案件，從中發現王男涉在line群組販售毒品，王男發出訊息「有糖、水果」暗示自己在販售毒品，包含安非他命、愷他命及有水果口味的新興毒品等，警方因此「誘捕偵查」假裝賣家，約有毒品前科的王男交易毒品。

3月7日北投警方專案小組4車9人南下台中面交，正當偵查佐下車與王嫌交易時，王嫌拿出印有阿根廷球星梅西外包裝的毒品咖啡包5包後，警方隨即表明身分，王男發現買家是警察，慌張倒車撞倒站牌，衝撞偵防車、波及計程車。

警方見狀況緊急，朝著車輪連開11槍，過程雖不到1分鐘，但場面極為驚險，程猶如電影情節，王男聽聞警方開槍嚇壞，涉一度倒車撞毀公車站牌，波及計程車，又猛踩油門向前，撞開警車逃之夭夭，幸無人員、民眾受傷。

王男逃亡後，因輪胎爆胎棄車逃逸後躲藏，直到北投分局台中第四、第六分局共辦，報請台中地檢署指揮，持拘票找上王男親友，經策動下出面，7日深夜11時許，在台中第四分局附近拘提到案，全案將依毒品、妨害公務、公共危險、毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

北投分局呼籲，員警執行勤務均遵守保護自身安全、人犯安全及案件程序安全，犯罪者拒捕逃逸行為，必查緝到底，嚴加偵辦絕不寬貸，全案將持續加強查緝毒品供應源頭，以維護社會秩序，與國人身體健康安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王男棄車逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
王男棄車逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有阿根廷球星梅西外包裝的毒品咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有阿根廷球星梅西外包裝的毒品咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方誘捕偵查抓毒品，王男涉嫌衝撞警方逃逸棄車躲藏。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方誘捕偵查抓毒品，王男涉嫌衝撞警方逃逸棄車躲藏。記者蕭雅娟／翻攝
王男棄車逃逸，車上查獲毒品咖啡包1包。記者蕭雅娟／翻攝
王男棄車逃逸，車上查獲毒品咖啡包1包。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方誘捕偵查抓毒品，王男涉嫌衝撞警方逃逸棄車躲藏。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方誘捕偵查抓毒品，王男涉嫌衝撞警方逃逸棄車躲藏。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方誘捕偵查抓毒品，王男涉嫌衝撞警方逃逸棄車躲藏。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方誘捕偵查抓毒品，王男涉嫌衝撞警方逃逸棄車躲藏。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有阿根廷球星梅西外包裝的毒品咖啡包，及愷他命一小包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣印有阿根廷球星梅西外包裝的毒品咖啡包，及愷他命一小包。記者蕭雅娟／翻攝

北投 毒品 計程車

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