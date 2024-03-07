博弈真好賺？郭哲敏旗下睿世科技總座驚人收入曝光

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院今天再度開庭，就郭賭博營利部分，以證人身分傳喚同案被告、郭哲敏AE集團旗下睿世科技前總經理張妤瑄。在檢、辯詰問下，張女驚人薪資也隨之曝光，不僅到職便享有2000萬「購屋金」補助，每季季獎金高達近200萬元，更採抽成公司淨利2％的年薪制，年薪上看千萬。

由於郭哲敏前幾次開庭，辯稱AE只是一個博弈平台的商品，未涉及實際金錢賭博，因此合議庭今天傳喚張女，就是要了解郭哲敏在整個AE集團或睿世中的角色，以及郭究竟對AE涉及實際金錢的賭博是否知情；同時對郭哲敏、張女及郭的大帳房杜韋蓁、公司財務鄧敏之等人分工加以釐清。

張女供稱，睿世科技是AE博弈平台的開發商，主要業務是出售AE平台、系統給各國的客戶，在不同國家開設博弈網站擔任站長，自行營運、開發當地客人和玩家，睿世則按各站營業額抽取一定比例服務費，負責各國AE平台網站維運。

但張女指出，從公司報表上看來，各國AE平台下注方式，都是採用當地法定貨幣以第三方支付進行，據她所知，AE沒有提供點數或代幣的方案，所以她相信都是現金下注。目前檢調掌握，有引進AE平台供當地民眾博弈的國家或區域，包括越南，中國大陸、印度、泰國、菲律賓、馬來西亞、美國、香港、印尼、巴基斯坦、孟加拉、緬甸等。

張女表示，AE集團或睿世所有支出、開銷，都要經過郭哲敏同意後，透過其大帳房杜韋蓁支付。自己當初也是從財務、人資經理一路從基層爬上來，算是深獲郭哲敏信賴，當初郭和公司股東為了讓她願意接下總經理一職，允諾只要她點頭，就提供2000萬購屋金，供她在離公司近的北市大直買房，年薪更讓她抽成公司淨利的2％，年薪上看千萬。