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緬甸男攜29公斤中藥材入境 只為夾帶480公克安毒

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

運毒又有新招！19歲緬甸籍男子KHANT SI THU今年元月間入境來台時，行李與背包共攜帶28.93公斤重的中藥材，海關人員察覺有異攔下，發現這批中藥材中有溶附於內的479.48公克甲基安非他命毒品，桃園地檢署偵查終結，依運輸二級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪嫌將KHANT SI THU起訴，他目前於法務部矯正署桃園看守所羈押中。

起訴事實指出，真實姓名年籍不詳、通訊軟體微信暱稱「字老成大爹」的成年男子，想從緬甸運送安非他命毒品至台灣，於是將這批近480公克的安非他命溶附於大約29公斤的中藥材後，分別藏置於行李箱及後背包中。

緬甸籍男子KHANT SI THU收受人民幣3萬元、大約新台幣13萬餘元報酬，以及對方預先交付以支應運輸期間花費代價的緬甸幣百餘萬、約新台幣1萬5000餘元現金，接受「字老成大爹」委託，將這批溶附安毒的中藥材送貨來台。

KHANT SI THU供稱，他於今年1月11日到緬甸仰光的「蒼穹賓館」與「字老成大爹」碰面，「字老成大爹」交付夾藏安毒的中藥材行李箱及背包各1個之後，搭乘1月16日上午10點50分字緬甸仰光起飛的華航CI-7916班機，當天下午抵達桃園國際機場，卻在4點15分通關時，遭財政部關務署台北關執檢人員攔查。除查扣近29公斤溶附安毒的中藥材外，另起出他與「字老成大爹」聯絡用的華為牌手機及現金800元。

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19歲緬甸籍男子KHANT SI THU今年1月16日入境來台時，遭海關查獲行李中近29公斤的中藥材有溶附近480公克安非他命毒品，桃園地檢署偵結，將他依運輸二級毒品、懲治走私條例等罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影
19歲緬甸籍男子KHANT SI THU今年1月16日入境來台時，遭海關查獲行李中近29公斤的中藥材有溶附近480公克安非他命毒品，桃園地檢署偵結，將他依運輸二級毒品、懲治走私條例等罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影

中藥 成大 緬甸

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