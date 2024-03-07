天生就是要當警察 苗栗縣首名刑警女龍頭接地氣
苗栗縣警局設立70多個年頭，刑警大隊長張瑋倫是首名刑警女龍頭，流著「天生就是要當警察」的熱血，接地氣率團隊打擊犯罪，宣導識詐、防詐，守護民眾生命財產。
女性從事警察工作相對少數，刑警更是稀有，張瑋倫卻從來沒有懷疑過，她說，國小、國中、高中階段，不管是同學投票，或是老師指定，她不是當班長，就是風紀股長，更是糾察隊當然人選，「可能是我臉看起來比較兇的樣子」，沒有辦法當康樂股長，天生就是要當警察。
張瑋倫後來受到中央警察大學犯罪防治學系，一些心理學等課程吸引報考，從此踏入警界，至今20多個年頭，家人似乎也沒有特別反對，她也認為一切都是理所當然。
她坦言警察工作也會有挫折，不過，每次都是養分，檢討改進可以讓自己更壯大，也還好經常有團隊及貴人幫忙，讓她度過難關，張瑋倫印象深刻，她有1年多的時間留職停薪，自費到英國留學，投資精進自己，取得心理學碩士的學位。
不過，留學當時曾碰到小屁孩用嚼過的口香糖丟她，第一次覺得只是痛，也不以為意，但接連來第二次，她就知道是種族歧視，讓她心中很受傷，還好有一名英國老奶奶，把她當孫女呵護，她身在異鄉感受到溫暖。
張瑋倫從警大半時間在刑事局，預防科時因資源有限，她只憑Google搜尋，聯絡到藝人Janet（謝怡芬）代言宣導預防犯罪；國際刑警科時曾參與日本攻堅詐欺機房、伊拉克庫德自治區救援台灣男童，花了2年時間破獲蒙特內哥羅跨國詐欺機房，一舉逮捕92人，同案在國內新竹，治平專案掃蕩幫派詐欺機手。
她戰功彪炳，今年2月1日上任縣警局刑警大隊長，剛滿月不久，深刻感受到苗栗治安平穩，也被白沙屯媽祖超人氣震撼，她認為白沙屯媽祖就是最大網紅，因此接地氣結合通霄鎮白沙屯拱天宮宣導識詐，減少民眾受騙。
「可以扮演更重要的角色」！張瑋倫萬綠叢中一點紅，她自期並期許團隊，雖苗栗資源相對較少，可以與刑事局等單位有更強的連結，讓犯罪無所遁形，尤其當前詐騙手法不斷翻新，共同守護民眾生命財產。
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