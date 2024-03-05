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搶救彰化被撞飛的姊妹…姊眼球會移動 妹骨折手術

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

搶救彰化兩姊妹，彰化秀傳醫院為10歲陳姓姊姊音樂治療，共選出50首她「聽得懂 」的音樂，播給她聽，3天來，已有明顯進步。圖／秀傳醫院提供
搶救彰化兩姊妹，彰化秀傳醫院為10歲陳姓姊姊音樂治療，共選出50首她「聽得懂 」的音樂，播給她聽，3天來，已有明顯進步。圖／秀傳醫院提供
彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危2姊妹仍在醫院搶救，昏迷指數維持3。在彰化秀傳醫院治療的10歲姊姊狀況較好，院方昨表示，已安排音樂治療3天，醫護發現瞳孔有光反應，眼球會移動，代表有腦幹功能有進步；在彰基治療的9歲妹妹，昨早進開刀房，進行骨折固定手術。

彰化秀傳表示，已蒐集50首姊姊「聽得懂」，而且能刺激活化深層腦部的音樂，在病房輪播，音樂清單包含「冰雪奇緣」、貝多芬「給愛麗絲」等。

兩姊妹在醫院搶救進入第13天，彰化縣長王惠美前天二度探視，在病床邊呼喚姊妹名字，希望能早日甦醒。

彰化秀傳神經外科主任鄭鈞洹表示，姊姊的生命徵象穩定，升壓藥停第6天，血氧有進步，昏迷指數3分，音樂治療後，瞳孔有光反應，眼球會移動，代表有腦幹功能，昨進行腦損傷程度評估；院方也申請「恩慈療法」，對重症病人以治療為目的，進行未經正式核准的醫療行為，除音樂治療外，院方也申請幹細胞治療。

院方表示，幹細胞治療已通過IRB（人體研究倫理審查委員會）審查，目前依特管法進行中，與醫院合作的生技細胞公司，也已經進行準備，盼能盡一切努力拯救生命。

在彰基治療的9歲妹妹，院方表示，妹妹生命徵象穩定，但昏迷指數仍維持3分，腦部功能持續沒有恢復；醫院已會診中醫，營養師針對妹妹給予靜脈注射營養配方。

彰基表示，妹妹身體多處骨折，昨天上午進開刀房固定骨折處。骨科醫師謝承穎說，昨近午已完成右大腿骨折固定手術，至於其他骨折處需靠自己慢慢癒合。

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