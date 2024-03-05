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頭遭砍傷不就醫 男10多天後亡

聯合報／ 記者周宗禎黃宣翰／台南報導

台南市五十八歲陳姓男子今年一月底出獄，借住六十九歲

賈姓男子被砍16刀不報案就醫16天後身亡，警方將涉案的陳姓男子依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。記者周宗禎／翻攝
賈姓男子被砍16刀不報案就醫16天後身亡，警方將涉案的陳姓男子依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。記者周宗禎／翻攝
賈姓獨居男子住處，二月一日疑不滿賈向他要水電費，口角後涉嫌持刀砍傷賈頭部逃逸。

賈受傷十天沒下樓，引起房客注意，警方獲報曾前往關切，賈說「沒事」拒絕就醫，廿日卻被房客發現死亡。警方前晚在台南虎山農場逮捕陳男，昨天依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲押。

死者頭部被砍多刀未就醫，十多天後死亡；檢警表示，死者在警方關切時無明顯異狀，還說「沒事」，相驗時頭部有傷口但不明顯，像摔倒痕跡，廿三日解剖才發現頭部共有九個傷痕，顱內傷口為致命傷，朝他殺方向偵辦。

警方調查，陳男與賈男都是台南市外省子弟，兩人本就相識，賈住在二空部落一棟二樓的透天厝，一樓出租收租金過活。

陳有吸食強力膠習性，因犯公共危險罪坐牢，一月卅一日出獄後借住賈男家中，疑似不滿賈向他要水電費，他付不出來，雙方口角時賈以五字經罵他，憤而持菜刀行凶。

賈男樓下房客因見他多天沒下樓、連大年初一、初二都沒看到人，二月十一日報警，轄區派出所當天曾派員到場關切，當時賈回覆員警「沒事」，不願就醫。

事後賈男仍一直未出房門，房客二月廿日再度報警，員警進屋見賈躺在床上已斷氣，屍體長蛆，研判死亡多日。

檢方解剖確定為他殺後，警方調閱上百支監視器，但案情始終膠著，直到從鄰居口中得知陳男曾借住賈宅，鎖定追查，三日晚間在虎山農場逮捕到案。

陳男落網後承認雙方口角行凶，凶刀、血衣已丟棄，但穿著的褲子上還有血液噴濺痕跡，偵詢後被依殺人罪嫌移送，檢方以他涉嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

台南 房客 水電 監視器

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