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神明不保佑！ 廠房貼滿平安符 木工男自學改槍製毒遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子在北市延平北路租了一間廠房當木工工廠，私下卻化身為兵工、製毒廠，透過網路自學改起槍枝、製毒。2月26日下午新莊警方獲報登門查緝，當場查扣改裝槍枝成品、半成品，毒品原料，一併帶回偵辦，警詢後依法送辦。

據了解，林姓男子（50歲）在北市延平北路租下一間廠房當木工工廠，白天從事木工工作，一到晚上便搖身一變成改槍、製毒工廠。日前新莊警分局接獲線報派人前往監控，上個月26日時機成熟，出動10名警力前往查緝。

當天下午2時許，警見林男步出廠房之際衝前壓制，經搜索廠房內，發現廠房內貼滿平安符，查扣改造手槍1支（仿克拉克）、衝鋒槍半成品1支、撞針、子彈、砂輪機及電鑽等相關改造工具１批，另查獲毒品安非他命４包（毛重12公克）、麻黃鹼1包（毛重4.15公克）、硼氰化鉀１包（毛重478.6公克）、毒品咖啡包原料5包（毛重1738.3公克）、大麻花1包（毛重1.53公克）等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，林男坦承犯行，辯稱是上網學習改槍，並透過網路購買操作槍彈匣、裝飾彈等半成品（生存遊戲）再自學改槍自己改造；另製毒則說還在研究。警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送法辦，並持續溯源追緝。

新莊警分局長王鴻儒呼籲，為遏止黑幫氣焰，掃除治安毒瘤，將持續秉持「全面清查、澈底掃蕩」原則，持續追溯查緝，全力捍衛治安平穩。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

林男在北市延平北路一間廠房內改槍、製毒，新莊警方循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在北市延平北路一間廠房內改槍、製毒，新莊警方循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在北市延平北路一間廠房內改槍、製毒，新莊警方循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在北市延平北路一間廠房內改槍、製毒，新莊警方循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在北市延平北路一間廠房內改槍、製毒，新莊警方循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
林男在北市延平北路一間廠房內改槍、製毒，新莊警方循線逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
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槍枝 毒品 網路

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