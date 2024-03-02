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新北街頭砍人 男子持刀至派出所自首 殺人未遂判刑4年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三重區去年4月發生街頭砍人事件，陳姓男子持西瓜刀當街砍傷黃姓男子後，隨即攜械至派出所自首，新北地院日前依殺人未遂罪判刑4年，可上訴。

判決指出，新北市三重警方去年4月11日晚上9時許獲報，三重區龍門路上有人當街亮刀砍人，警網趕抵只剩受傷的30歲黃姓男子在場，黃男表示，當時步行離開餐廳，橫越馬路前往龍門路開車，突遭人持刀砍殺，逞凶男子行凶後立即騎機車逃逸。

正當警方協助黃男就醫並調閱監視器展開調查之際，涉持西瓜刀逞凶的21歲陳姓男子，於發後半小時，攜帶刀械至三重警分局光明派出所自首，為警方當場逮捕。

陳男到案後辯稱，案發前一周，曾在台北市環河北路與人發生行車糾紛，案發當晚到三重區找朋友，在街頭巧遇黃男，誤認黃即為發生行車糾紛另一方，一時氣憤持西瓜刀砍人，只是要給黃男一個教訓，不是要置他於死地，並無殺人故意，因犯案後自覺逃不掉，便馬上騎機車到派出所自首。

陳男辯詞不為法院採信，法官認為依陳男持刀砍刺部位、黃男所受傷勢等情綜合以觀，足認陳男主觀上應有殺人之不確定故意犯行，日前依殺人未遂罪判刑4年，仍可上訴。

新北市三重區去年4月發生街頭砍人事件，陳姓男子持西瓜刀當街砍傷黃姓男子後，隨即攜械至派出所自首，新北地院日前依殺人未遂罪判刑4年。圖／聯合報系資料照
新北市三重區去年4月發生街頭砍人事件，陳姓男子持西瓜刀當街砍傷黃姓男子後，隨即攜械至派出所自首，新北地院日前依殺人未遂罪判刑4年。圖／聯合報系資料照

三重 殺人

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