影／出租公寓飄怪菸味遭檢舉 警破獲彩虹菸工廠

新北市土城區一間出租公寓屢飄出怪菸味遭檢舉，土城警方獲報日前進門入內當場破獲彩虹菸工廠，逮捕主嫌顏男與潘男和林男兩名同夥，查扣彩虹菸菸草、捲煙器、空煙管、彩虹菸成品等證物，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

新北市土城警分局土城派出所今年2月底接獲民眾檢舉，指稱土城區大安路上一處出租公寓，時常飄出怪異菸味，且人員出入複雜，土城派出所員警王凱正、林豐廷、曹哲瑋、黃瀚緯及許庭榮日前持搜索票上門搜索，員警一開門便在陽台發現林姓男子（22歲）及潘姓男子（25歲）正在製作彩虹菸，隨後進入屋內後見主嫌顏姓男子（19歲）躺在沙發上，員警立即出示搜索票偕同顏男進入房內搜索。

「我頭很痛。」警方搜索時期間，顏男不斷以身體不適消極不配合，仍逃不過員警的法眼，現場檢驗屋內菸草及彩虹菸成品，明顯呈現K他命陽性反應，當場將顏男等3人帶回派出所，現場並查扣彩虹菸菸草2罐、捲煙器2台、空煙管2盒、彩虹菸成品51支及手機2支，警詢後將3人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。 新北市土城區一間出租公寓屢飄出怪菸味遭檢舉，土城警方日前進門入內當場破獲彩虹菸工廠，逮捕主嫌顏男及潘男和林男兩名同夥，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝 新北市土城區一間出租公寓屢飄出怪菸味遭檢舉，土城警方日前進門入內當場破獲彩虹菸工廠，逮捕主嫌顏男及潘男和林男兩名同夥，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝 新北市土城區一間出租公寓屢飄出怪菸味遭檢舉，土城警方日前進門入內當場破獲彩虹菸工廠，逮捕主嫌顏男及潘男和林男兩名同夥，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝 新北市土城區一間出租公寓屢飄出怪菸味遭檢舉，土城警方日前進門入內當場破獲彩虹菸工廠，逮捕主嫌顏男及潘男和林男兩名同夥，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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