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照服員踹死視障院生 判刑9年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市陽明教養院永福之家照服員林玲聲，二○二二年五月間，涉施暴腳踹智能及視覺障礙陸姓女院生，陸顱內出血送醫不治，士林地方法院昨依傷害致人於死罪，判林女有期徒刑九年。

法院審理時，死者胞姊曾痛批照服員怎麼敢施暴，還不認錯，妹妹就像「生活在地獄」；家屬昨得知判決結果，感動的說，審判期間被告一直汙名化妹妹自殘、跌倒，感謝司法還妹妹清白，給予公正判決。

判決指出，林女前年五月十二日，在永福之家5D寢室，因院生不配合如廁，對智能及視覺極重度障礙障礙、身高一四二公分院生，接續多次踹踢左側頭部；當日下午發現院生嘔吐，通報送醫急救，同月廿七日因外傷性顱內出血，缺氧性腦病變等宣告不治。

林女否認犯行，稱因信仰不同，才沒去院生靈堂上香，她沒有毆打院生頭部，監視器畫面是因院生慣性抓癢，才會拍掉她的手。辯護人稱，林女不是「武林奇才」，不可能四秒鐘踢四下，請求法院判無罪。

院生胞姊日前稱，妹妹因青光眼失明，平時動作小心不莽撞，絕不相信會自殘，護理報告也無記載。她把照服員當夥伴，探視時還會準備每位照服員餐點，三節禮物也不曾少，沒想到林女背地裡施暴，院生處境如同活在地獄。

合議庭審酌，林女應仔細、謹慎照料不能生活自理的院生，竟僅因院生不甚配合，恣意以暴力相向致死，犯後否認、未賠償，難認有悔改之意，全案依傷害致死罪判處九年徒刑。可上訴。

妹妹 照服員 監視器

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