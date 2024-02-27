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台男槍殺案犯嫌逃柬傳泰女落網 刑事局清查4台男英文名

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台籍男子石茂強被發布強盜、槍砲、毒品等6案通緝，偷渡潛逃泰國，前天被發現頭部遭槍擊陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳。泰國警方鎖定4名台灣人、1名泰國人涉案，已潛逃柬埔寨，提供英文姓名及照片給刑事局，刑事局正在清查身分，另傳出涉案泰國人已落網。

泰國媒體報導，涉案4名台籍男子是43歲HAU PENG YUAN、42歲WANG HUNG TENG、24歲CHOU YU FAN、36歲LIN KUANG YUAN，涉案22歲泰籍女子Piyanuch Thammarat是發生槍殺案民宅的租用人，可能是死者女友。

泰媒報導，泰國警方調閱監視器追查，5人從泰國沙繳用護照通過檢查站，前往柬埔寨波貝再到金邊，向柬埔寨警方提供案件證據，由柬警追查去向，泰女已在波貝落網，待泰警帶回偵詢。

泰國警方提供4名台男的照片、英文姓名給刑事局，刑事局交叉比對身分。官警說，台灣與柬埔寨欠缺官方管道，不過東南亞各國互動較密切，有助於泰、柬警方合作。

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石茂強臉書自拍照。圖／翻攝自臉書
石茂強臉書自拍照。圖／翻攝自臉書

東南亞 柬埔寨 槍擊 毒品 泰國 通緝

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