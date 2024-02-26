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4年前才假釋！台男石茂強在泰國頭部中3槍死 再犯3罪遭通緝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭桃園地檢署通緝。而石茂強過去就曾因毒品及強盜等案件遭判刑，2020年才假釋出獄，結果疑似又涉及他案逃亡。

據泰媒報導，泰國首都曼谷蘇凡納布機場禁區一間廢棄餐廳，昨有清潔人員進入內部意外發現一具男性遺體，頭部有3個彈孔，疑似遭槍擊身亡，死亡時間超過5小時，懷疑餐廳並非凶殺第一現場，目前泰國警方已在當地展開調查。

對此刑事局今證實，死者為台灣人石茂強，去年2月8日因槍砲、強盜及交通過失傷害等罪遭遭桃園地檢署發布通緝。

據了解，石茂強過去在台期間多次違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，與其他共犯持槍共同強盜他人財物，並曾因強盜等案件，經桃園地院判處合計有期徒刑20年，於2008年8月27日入監執行，2020年6月5日假釋出獄，結果石茂強疑似又涉他案，去年遭通緝後逃亡泰國，詳細案發原因仍待調查。

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石茂強於臉書上的自拍照。圖／截自石茂強臉書
石茂強於臉書上的自拍照。圖／截自石茂強臉書
圖為泰國曼谷的蘇凡納布機場外。路透
圖為泰國曼谷的蘇凡納布機場外。路透

強盜 泰國 通緝

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