泰國發生台男遭槍殺 刑事局證實為通緝犯石茂強

針對泰國曼谷素萬那普機場附近的廢棄商店發現有台灣男子遭槍殺一事，刑事局今天證實，死者為外逃通緝犯44歲石茂強，泰國警方已鎖定部分犯嫌，將密切保持聯繫和提供協助。

根據泰國媒體報導指出，1名台灣男子的遺體被人棄置在素萬那普機場附近的廢棄商店內，經鑑識人員勘驗發現死者頭部有3處槍傷，現場也找到手套、半公斤重的K他命，初判是遭人槍殺，並公布死者正面照與特徵，因其手臂有「羅」字刺青，事後被1名刺青師認出並透露死者為台灣人。

對此，刑事局今天證實，經查證死者為在逃通緝犯石茂強。

國際刑警科長李昆達說明，泰國警方昨天偵辦身分不明男子遭槍擊致死案，經發布當地媒體協尋，泰警接獲民眾通報依刺青辨認出死者可能為台灣男子，昨天聯繫刑事局駐泰聯絡官並提供相關情資以查證身分，透過初步比對相片，結果為台籍人士。

為求慎重，刑事局今天收到相關資料後，再度比對泰方所提供指紋，經鑑識確認死者為台籍的外逃通緝犯。

據了解，死者為44歲石茂強，因槍砲彈藥刀械管制條例、強盜、交通過失傷害遭通緝。

李昆達表示，因死者為偷渡出境，所以無其確切出境時間。