開車載生病愛犬看獸醫忽快忽慢 新北男不忘攜毒遭警逮

新北市50歲陳姓男子日前開車行經板橋時因駕車忽快忽慢，警員發現有異將他攔下後發現副駕駛座上坐著1隻小黑狗，陳男表示因愛犬生病欲帶牠去看獸醫，因不時看顧愛犬狀況才會忽快忽慢。但警方發現陳男神色緊張，經搜索發現副駕駛座下方藏有海洛因、襪子及手掌內也藏有毒品，詢後將陳男依毒品罪嫌送辦。

據了解，新北保大第二中隊警員21日晚間6時許於板橋區巡邏時，見前方1台轎車行車忽快忽慢，立即趨前示意停車受檢。警方發現車上副駕駛座上還坐著1隻小黑狗，開車的50歲陳男向警方表示因愛犬生病脫毛要帶牠去看獸醫，途中偶爾看顧愛犬狀況才會忽快忽慢。

但陳男在警員盤問時神情緊張面露不安，甚至慌張失措導致眼鏡及零食掉落。警員察覺異狀詢問陳男是否攜帶違禁物，陳男此時強作鎮定還雙手一攤主動配合警員查看，不料警員拿起手電筒往副駕駛座下方一照立刻看到1包海洛因毒品，當場讓陳男啞口無言。

警方後續要將陳男帶返回警局偵辦時，還在陳男緊握的手掌中發現1包原本試圖找空檔想丟包的毒品安非他命，搜身後也在陳男左邊襪子搜到另外3包毒品海洛因。警方共查獲4包海洛因(重3.11公克)及1包安非他命(重0.91公克)，隨後通知陳男的友人把狗帶回去照顧，訊後依毒品罪嫌將陳男移送法辦，後續將再追溯毒品來源。

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