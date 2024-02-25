代追討千萬貨款揚言抓走債務人女兒 6嫌遭送辦

薛姓幫派分子指受託催討千萬元債務，涉嫌糾眾到債務人的鐵工廠煍放鞭炮，並揚言將對債務人不利或將女兒帶走。新北市瑞芳警分局接獲報案，另查出薛嫌等人涉嫌仙人跳恐嚇取財，掌握事證後，持法院核發搜索票逮捕薛男等6人到案，並起出海洛因等毒品，偵詢後依以組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪嫌送辦。

檢警調查，51歲薛男等人持某公司要求追討，被害人開設的鐵工廠所積欠的千萬元貨款委託書，疑催討欠款不成，到被害人住處燃放疑似鞭炮，並放話如果再不趕快處理這筆債務，就要將被害人帶到山上處理，暗示對被害人不利，或者要將被害人的兒抓走。

被害人心生畏懼報案，瑞芳警方受理後，查出薛男等另假借網路交友名義，約黃姓網友見面後設局仙人跳，薛再向被害人嗆聲自己為幫派分子長」，以黃男性侵朋友為由，求償30萬元和解金。被害人恐生命遭受威脅，想依約定給錢時時，薛男改口現在不是幾十萬元就可以處理的事情，稱過2天後見面再談。

瑞芳警分局與刑事局電偵大隊、基隆市警三、四分局共組專案小組，報請基隆地檢署檢察官吳美文指揮偵辦，22日持檢方核發拘票及基隆地方法院核發搜索票，拘提薛男等6人，並在搜索時查獲空氣槍2支、鎮暴槍1支、鎮暴彈數十發及海洛因1.24公克、安非他命3.72公克等證物。