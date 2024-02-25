影／台中男違規左轉 警查出是通緝犯還藏毒送法辦

台中市郭姓男子在上月底開車行經西區台灣大道時，因違規左轉被攔查，警方發現郭涉及毒品案件，已被台中地檢署發布通緝，但郭仍裝傻，警方在車內發現少量安非他命等贓證物，全案依法解送地檢署歸案。

第一警分局警員王俊奇在上月底在西區台灣大道、五權路執勤時，發現郭姓男子（28歲）駕駛的轎車行經多車道，未依規定先駛入內側車道，警員前往攔查，經查驗身分後，查出郭已涉毒品案件，已被台中地檢署發布通緝。

不過郭男卻裝傻，直說「都有去法院報到」，警方後續在郭男車輛內，查獲安非他命8包、卡西酮2包、吸食器及K盤等贓證物，毒品市價約5萬多元，全案警詢後，解送台中地院歸案。

第一分局分局長鍾承志在此呼籲，毒品危害身體甚劇，民眾切勿好奇以身試法，警方將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。