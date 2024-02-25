快訊

遭作家H數落罪狀 陳珮甄心痛發聲：未來不會再傻了

英美第4度聯手！打擊青年運動18目標 擊中地下武器庫、防空系統

蔣萬安元宵當曬娃魔人 三寶大眼超萌照 網讚被圈粉了

影／台中男違規左轉 警查出是通緝犯還藏毒送法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓男子在上月底開車行經西區台灣大道時，因違規左轉被攔查，警方發現郭涉及毒品案件，已被台中地檢署發布通緝，但郭仍裝傻，警方在車內發現少量安非他命等贓證物，全案依法解送地檢署歸案。

第一警分局警員王俊奇在上月底在西區台灣大道、五權路執勤時，發現郭姓男子（28歲）駕駛的轎車行經多車道，未依規定先駛入內側車道，警員前往攔查，經查驗身分後，查出郭已涉毒品案件，已被台中地檢署發布通緝。

不過郭男卻裝傻，直說「都有去法院報到」，警方後續在郭男車輛內，查獲安非他命8包、卡西酮2包、吸食器及K盤等贓證物，毒品市價約5萬多元，全案警詢後，解送台中地院歸案。

第一分局分局長鍾承志在此呼籲，毒品危害身體甚劇，民眾切勿好奇以身試法，警方將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市郭姓男子在上月底因違規左轉，被警方查出通緝犯身分，車內還有少量安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市郭姓男子在上月底因違規左轉，被警方查出通緝犯身分，車內還有少量安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市郭姓男子在上月底因違規左轉，被警方查出通緝犯身分，車內還有少量安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市郭姓男子在上月底因違規左轉，被警方查出通緝犯身分，車內還有少量安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市郭姓男子在上月底因違規左轉，被警方查出通緝犯身分，車內還有少量安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市郭姓男子在上月底因違規左轉，被警方查出通緝犯身分，車內還有少量安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 車道 通緝

延伸閱讀

高雄男賣「喵喵」遭逮法判3年7月 助販毒集團月薪曝光

墾丁五星飯店開毒趴稱粉末是鹽巴 警專女學生男友打臉認了拉K

高雄2男交易毒品起衝突 賣家亮刀遭買家奪刀殺傷

影／驚險一瞬間！台中通緝犯撞警骨折逃逸 警開槍制止畫面曝

相關新聞

影／台中男違規左轉 警查出是通緝犯還藏毒送法辦

台中市郭姓男子在上月底開車行經西區台灣大道時，因違規左轉被攔查，警方發現郭涉及毒品案件，已被台中地檢署發布通緝，但郭仍裝...

無照翁撞飛小姊弟曝交通部螺絲未拴緊 走出行人地獄淪口號

彰化伸港3姊弟在行穿線被撞，2條生命在加護病房等待奇蹟，處境令人揪心。事故路口兩條交會的省道歸交通部公路局管轄，公路局第...

彰化3童遭撞 姊妹救治關鍵48小時

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟日前走行穿線遭無照駕駛的休旅車撞上，造成姊妹2人命危，由於姊弟屬弱勢家庭，父親也因案在台中監獄...

高雄男持刀搶雜貨店 劃傷店員得手萬元逃4小時被逮

高雄23歲簡姓男子疑缺錢買毒，昨下午2時許持刀至鼓山區雜貨店，傷及店員行搶1萬多元後逃逸，警方立刻成立專案小組追緝，案發...

桃園陣頭虐殺棄屍案增2嫌被抓 1人收押1人羈押庭中

桃園陣頭虐殺棄屍案，檢警22日逮到15名犯嫌，宜蘭地院昨中午裁定收押林姓男子5人，後續又有2犯嫌陸續被抓，分別是昨天傍晚...

竹聯信堂虐人棄屍橫行桃園？警：3年已破9件逮101人

竹聯幫信堂林姓組長去年底租住桃市八德區陸光街透天民宅開設宮廟、人力派遣公司，藉機吸收未成年加入陣頭，卻於今年元月中虐死求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。