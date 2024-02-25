彰化3童遭撞 姊妹救治關鍵48小時

彰化伸港遭車撞的11歲姊姊目前在彰化秀傳醫院治療，鄉親知道前天是她的生日，透過阿公送小熊來幫她加油打氣。圖／秀傳提供 彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟日前走行穿線遭無照駕駛的休旅車撞上，造成姊妹2人命危，由於姊弟屬弱勢家庭，父親也因案在台中監獄服刑，中監得知後，前晚以最速件由矯正署核准陳男昨天前往醫院探視女兒，陳男穿上防護衣進到加護病房，呼喊女兒名字「爸爸來了」，院方觀察小女孩在父親來過之後，心律監測出現明顯起伏。

據了解，陳父因案被判刑5年多，到中監服刑1年多，得知3名子女遭撞重傷十分焦急。中監昨戒護帶他探視女兒2個多小時後，情緒相當低落，中監也加強心理輔導。

這起重大車禍造成小學4年級、3年級的姊妹2人命危，兩人昏迷指數都在3分，8歲妹妹送往彰化基督教醫院治療，彰基總院長陳穆寬表示，患者目前狀況仍不穩定，但生命力強韌已撐過24小時。

彰基指出，陳父換上防護衣到加護病房，除詢問女兒病情，也呼喊女兒名字，其餘並沒有多談；醫護事後觀察8歲妹妹的心律監測在父親來過之後忽高忽低，像是心律不整，似乎對親人的呼喊出現反應，院方也難解釋這種情況。

彰基兒童醫院神經外科主任張尚文說，前天妹妹一度危急，出現腦部極度不穩定時會有的尿崩症狀，用藥後症狀消失；患者因有嚴重雙側氣血胸和腦部損傷，希望在團隊救治下有奇蹟出現，未來48小時是關鍵。在秀傳醫院救治的姊姊，醫院持續提供支持性治療，並定時護理照護，穩定生命徵象。

3姊弟因屬單親中低收入戶，彰化縣府前天開設捐款專戶，到昨天捐款金額已近百萬元。縣府社會處指出，捐款會用來協助3姊弟後續的醫療及生活照顧，目前醫療費已由醫院全額吸收，並將協助日後復健，後續縣府也將連結法律資源，協助車禍求償。

當地民代都認為，肇事路段的規畫較適合車輛，對行人較不友善，負責養護的公路局彰化工務段將邀專家學者擬訂退縮行穿道等改善對策。