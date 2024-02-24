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陣頭男疑遭打死棄屍 5嫌收押
簡姓男子去年底到桃園加入陣頭組成的公司，疑遭集體霸凌毆打致死，主嫌林姓男子原本要將簡男帶回花蓮，途中卻將簡男棄屍在宜蘭蘇花公路東澳段邊坡，檢方前晚依傷害致死、遺棄屍體等罪逮捕相關涉案人，訊後聲押禁見林男等五人獲准。
檢警調查，死者簡男（廿八歲）是原住民，去年加入陣頭組成的人力公司後，多次因各種理由遭處罰，參與毆打成員起碼有五人以上，且毆打不只一次，今年一月十九日、二十日間因手腳內出血、橫紋肌溶解身亡。
主嫌林男（卅五歲）想將死者載回花蓮，經過台九線一一九點六公里蘇花公路東澳段時，疑弄不清楚宜花交界，將死者棄屍邊坡。
當地居民在邊坡撿拾回收物時，發現死者遺體，面部已腐爛，身上沒有可辨識文件，警方比對指紋無法確認身分，調閱棄屍地點監視器，發現數輛汽車在棄屍地點停留、往返，以車追人查到林男等人涉案。
刑事局廿二日凌晨分別在桃園八德、觀音區等地攻堅，帶回相關涉案十六人，檢方漏夜偵訊後，認定林男、黃女、楊男、李男、潘女涉嫌重大，向法院聲押禁見獲准。
據了解，林男等人承認有多次毆打死者，供稱是因為犯錯要處罰，但語焉不詳，疑為集體霸凌，擴大追查共犯。
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