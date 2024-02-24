陣頭男疑遭打死棄屍 5嫌收押

簡姓男子去年12月到桃園八德區某人力派遣公司任職，卻因過於老實遭有竹聯幫信堂組長背景的林姓老闆及未成年幫眾霸凌，今年1月18日遭毆打致死後遭棄屍蘇花公路，直到1月26日上午才被人發現，宜蘭檢警本月22日逮捕16人，其中5人昨午聲押獲准。記者陳恩惠 /翻攝 簡姓男子去年底到桃園加入陣頭組成的公司，疑遭集體霸凌毆打致死，主嫌林姓男子原本要將簡男帶回花蓮，途中卻將簡男棄屍在宜蘭蘇花公路東澳段邊坡，檢方前晚依傷害致死、遺棄屍體等罪逮捕相關涉案人，訊後聲押禁見林男等五人獲准。

檢警調查，死者簡男（廿八歲）是原住民，去年加入陣頭組成的人力公司後，多次因各種理由遭處罰，參與毆打成員起碼有五人以上，且毆打不只一次，今年一月十九日、二十日間因手腳內出血、橫紋肌溶解身亡。

主嫌林男（卅五歲）想將死者載回花蓮，經過台九線一一九點六公里蘇花公路東澳段時，疑弄不清楚宜花交界，將死者棄屍邊坡。

當地居民在邊坡撿拾回收物時，發現死者遺體，面部已腐爛，身上沒有可辨識文件，警方比對指紋無法確認身分，調閱棄屍地點監視器，發現數輛汽車在棄屍地點停留、往返，以車追人查到林男等人涉案。

刑事局廿二日凌晨分別在桃園八德、觀音區等地攻堅，帶回相關涉案十六人，檢方漏夜偵訊後，認定林男、黃女、楊男、李男、潘女涉嫌重大，向法院聲押禁見獲准。

據了解，林男等人承認有多次毆打死者，供稱是因為犯錯要處罰，但語焉不詳，疑為集體霸凌，擴大追查共犯。