女警專生疑開毒趴 校方怒開除

警專休學中的周姓女學生（右）疑與男友開毒趴拉K，昨被警方帶回調查並採尿。記者潘欣中／攝影 台灣警察專科學校休學中的周姓女學生，前天在社群PO出入住墾丁五星飯店影像，有同學發現保險櫃上疑有Ｋ他命粉末，上網質疑在開毒趴，驚動警界高層。警方昨天將周女和男友帶回調查，周女否認吸毒，供稱那是鹽巴，但驗尿呈偽陽性，男友承認吸食，警專以違反紀律嚴重影響校譽將周女開除。

周女（廿一歲）是警專學生總隊專四十一期學生，去年因左手肘受傷休學；她前天與男友入住墾丁一家五星級飯店，傍晚在社群PO出與一群朋友在房內飲酒作樂的限動；沒多久Dcard校園版發出一段影片，留言「保險櫃直接變拉Ｋ桌子，真的堪憂，建議復學直接驗尿」。

周女在飯店開毒趴的影像引發網路熱議，有人直指「開除剛好而已、敗壞警紀」，周女在限動解釋，那包不是Ｋ粉是鹽巴，大家會覺得她在辯解，但確實是逛墾丁大街時，賣骰子牛攤商給的一包鹽巴，盤子是友人喜歡七星中淡軟盒買的菸盤，沒有人敢在大飯店做這種事，還有在小孩的面前，誰做這種事會放到網路。

由於周女有警專學生身分，恆春警分局昨天前往飯店將周女及男友帶回調查，周女仍強調沒有拉Ｋ，但男友承認只有他一人吸食，驗尿呈陽性。

反觀周女拒絕驗尿，警方決定聲請強制採尿，初篩呈偽陽性反應；警方依毒品危害防制條例將兩人函送偵辦，尿液另送複驗，並通知警專依法辦理。

警專表示，周女在ＩＧ發布不正當言行及照片，違反紀律嚴重影響校譽，決定採最嚴厲開除學籍處分。

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